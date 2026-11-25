Промениха деня и мястото на мача между Нефтохимик и Гигант

Нефтохимик (Бургас) ще е домакин на Гигант (Съединение) на 29 ноември, неделя на стадиона в село Българово от 14:30 часа. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Първоначално срещата беше насрочена за неделя, но впоследствие бе преместена за събота. После стана ясно, че Черноморец (Бургас) няма да приеме Локомотив (Горна Оряховица) на бургаския стадион „Лазур“, а в Несебър. След решението обаче на „Лазур“ да не се играе, мачът Нефтохимик – Гигант също бе преместен и вместо в събота ще се играе в неделя в Българово. Причината да е в неделния ден е, че в Българово в събота играят ФК Созопол и Марица (Пловдив).

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