Ръсел: От доста време чакам това първо място

Джордж Ръсел спечели квалификацията за Гран При на Катар и напълно разбираем беше много доволен след финала.

„Винаги е невероятно, когато караме тук, защото пистата е много бърза - заяви британският пилот на Мерцедес. - Колата ни е брилянтна през целия уикенд, бяхме бързи от първата обиколка тук.

GEORGE RUSSELL TAKES POLE FOR THE QATAR GRAND PRIX!!! 👊 #F1 #QatarGP https://t.co/n5AD06mtos — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

„Във всички сесии бях зад Кими, но от първата част на квалификацията имах много добро усещане към автомобила и е страхотно, че спечелих полпозишъна. От доста време чакам това първо място.

Джордж Ръсел победи Кими Антонели и грабна полпозишъна в Катар

„От Малайзия насам, където използвахме последния пакет подобрения на колата, това е първата наистина скоростна писта и тук се видя притискането, което имаме в бързите завои. Оттогава насам развиваме настройките и от средата на сезона успяхме да направим колата ни по-бърза.

„Тук винаги сме се представяли добре, това е писта, която наистина харесвам, една от най-добрите в календара. Нямам търпение за утре.“

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages