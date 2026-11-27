Марк Маркес обясни защо се оттегля от MotoGP и разкри кога е взел това тежко решение

Марк Маркес даде извънредна пресконференция малко след края на първата свободна тренировка преди Гран При на Валенсия, на която говори за решението си да се оттеглит от MotoGP в края на сезона.

THANK YOU, MARC! 🙏 8-time #MotoGP World Champion Marc Marquez has announced his retirement. 🔴🔚 One of the greatest personalities in sports, an example of resilience and grit. https://t.co/ZIafudp4OF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Испанецът, който в неделя спечели осмата си титла в кралския клас, обяви тази новина в минутите преди началото на първата подготвителна сесия на „Рикардо Тормо“. То предизвика истински шок в падока, а пред медиите Маркес разкри, че това тежко решение е било взето още след Гран При на Япония в началото на октомври, а единственият, който е знаел за него, е бил брат му Алекс.

🗣️ @marcmarquez93 reveals his brother @alexmarquez73 was the only person who knew about his decision after Motegi #ValenciaGP 🏁 https://t.co/s6DvxoMw6e — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Като основен мотив за него състезателят на Дукати изтъкна страха, който е изпитвал от получаването на нова контузия след множеството травми, които го сполетяха през последните години. Той също така разкри за първи път пред света, че е имал нови проблеми с двойно виждане след паданията си в Индонезия през 2025 и във Франция по-рано тази година.

Saluting the fans after announcing retirement in FP1 😮‍💨🥹 #ValenciaGP 🏁 | #MotoGP https://t.co/UhS4LlLbFs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

„Влязох в MotoGP по свой начин и ще си тръгна по свой начин – започна Марк Маркес. – От 2013 година досега се наслаждавах на всеки момент. Както казах и преди да изляза на пистата за първата свободна тренировка, насладих се на пътя, който извървях. Мотоциклетите са и винаги ще бъдат най-голямата ми страст.



„Изключително съм щастлив и много горд. Не толкова с кариерата си, защото в крайна сметка можеш да спечелиш повече или по-малко, а с това, че имах възможността да срещна прекрасни хора, да работя с различни отбори и да се състезавам срещу различни съперници. Най-вече се гордея с факта, че характерът и личността ми се изградиха около мотоциклетите и MotoGP.



„Що се отнася до причината за оттеглянето ми, мисля, че понякога не е необходима конкретна причина. Просто трябва да осъзнаеш ситуацията, в която се намираш. А истината е, че тази година бях на ръба.



„Взех решението си след Гран При на Япония на „Мотеги“. Единственият човек на света, който знаеше за него, беше брат ми Алекс. Реших да не обявявам оттеглянето си до днес, защото това беше единственият начин, единственият ми шанс да се боря за световната титла тази година.



„Самите разговори за края на кариерата ми отнемаха от енергията ми. Борих се за титлата и я спечелих, но решението вече беше взето, независимо дали щях да завърша сезона по добър, или по не толкова добър начин.



„Разбира се, всички виждат, че изпитвам сериозни затруднения с ръката. Имах договор с Дукати до края на 2028 година и искам да им благодаря, защото проявиха голямо разбиране към ситуацията, в която се намирам.



„Но когато подписах договора през март, както винаги бях изключително оптимистично настроен. Не знаех, че след Льо Ман ще трябва да претърпя още една операция на дясното рамо, че ще изпитвам още по-големи затруднения и че ръката ми ще става все по-слаба и по-слаба.



„Разбира се, можеш да работиш, можеш да се бориш, а аз съм боец. Но има и нещо друго – започнах да изпитвам страх. И това не е страх от мотоциклетите, не е страх от скоростта. Страхувам се заради една травма, която все още е налице, но към момента не се отразява на личния и професионалния ми живот.



„След Гран При на Индонезия (през 2025), освен контузията на ръката, отново имах двойно виждане, макар и само за 48 часа. След Льо Ман отново имах двойно виждане, този път само за 12 часа. За щастие, и в двата случая успях да се възстановя добре. Това беше една от основните причини да внимавам повече с рисковете и да падам по-рядко през втората половина на сезона.



„Ние сме хора. Понякога излизаме на пистата и караме на 100%, защото страстта е там, адреналинът е там. Все още съм бърз, чувствам се конкурентоспособен, но понякога е по-добре да се замислиш.



„Досега се наслаждавах изключително много на всичко това и искам да продължа да се наслаждавам на този невероятен свят и на тази невероятна страст, каквато са мотоциклетите и MotoGP. Мисля, че моментът настъпи.



„Обявих решението си тази сутрин, защото почувствах, че така е правилно. И още веднъж искам да благодаря на всички отбори, с които съм работил от 2008 година насам... Това е всичко. Всичко приключи, но съм изключително щастлив“, каза още осемкратният световен шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages