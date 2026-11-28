Падерборн нанесе историческо поражение на Шалке в Бундеслигата

Падерборн разгроми Шалке с 8:1 в двубой от 11-ия кръг на Бундеслигата. Домакините решиха до голяма степен изхода на срещата още през първото полувреме, когато реализираха три безответни попадения. Яно тер Хорст откри резултата в 21-вата минута, а Стефано Марино се разписа два пъти в 39-ата и четвъртата минута на добавеното време. След почивката разгромът придоби още по-сериозни размери.

Щефен Тигес покачи на 4:0 в 55-ата минута, а само две по-късно Марино оформи своя хеттрик. Адил Аушиш намали за Шалке в 59-ата минута, но това не промени по никакъв начин развитието на двубоя. В 73-тата минута Дениз Цайтлер направи 6:1, а в заключителните минути Габриел Видович от дузпа и Феликс Гьоце добавиха още две попадения за домакините. Това е най-голямата победа в историята на Падерборн в Бундеслигата. Тимът прекъсна негативната си серия и се изкачи до деветото място в класирането. Ситуацията за Шалке е далеч по-тревожна – отборът на Мирон Муслич вече девет поредни мача във всички турнири няма победа, а тежкото поражение идва само седмица преди голямото дерби с Борусия Дортмунд.

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Снимки: Gettyimages