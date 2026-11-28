Педро Акоста: Оттеглянето на Марк не променя нищо за мен

Педро Акоста беше може би най-разочарованият от решението на Марк Маркес да прекрати своята кариера в MotoGP след края на сезон 2026.

Марк Маркес обясни защо се оттегля от MotoGP и разкри кога е взел това тежко решение

Този избор на осемкратния шампион в кралския клас означава, че Акоста няма да има шанса да дели един гараж с него. Както е известно догодина двамата трябваше да си партнират в Дукати, но сега Акоста ще има друг съотборник.

На кого ще се падне тежката задача да смени Марк Маркес в Дукати?

Пред медиите във Валенсия настоящият състезател на КТМ заяви, че Маркес не е бил основната причина той да иска да премине в Дукати. Все пак испанецът уточни, че споделянето на един гараж с Маркес е било негова мечта и цел.

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„Маркес не беше основната причина, поради която исках да премина в Дукати. Основната ми цел беше да разполагам с конкурентоспособен мотоциклет и отбор, за да имам възможността да се боря за световната титла. Но, разбира се, да споделям един гараж с Марк беше моя мечта и цел. Така че това не променя нищо за мен. Просто ще имам друг съотборник, но ще трябва да започна малко повече от нулата в развитието си като пилот на Дукати“, каза Акоста.



„Марк е на самия връх в спорта, и то не само в Испания, а в световен мащаб. Маркес е сред най-великите спортни легенди, редом до Майкъл Джордан, Рафаел Надал и много други. Той е в позиция, в която може да казва и да прави на практика каквото пожелае. Затова е напълно разбираемо, че е взел това решение. Той е страдал достатъчно и заслужава да се наслади на един пълноценен живот след края на кариерата си“, добави той

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Снимки: Gettyimages