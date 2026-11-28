Във Ферари търсят отговори след трудния петък в Катар

Екипът на Ферари имаше труден първи ден на пистата "Лусайл" по време на свободните тренировки за Гран При на Катар. Шарл Леклер завърши на седмо място и в двете сесии в петък. Във втората свободна тренировка пилотът от Монако се завъртя още в първата си обиколка, нанесе щети по пода на болида и се наложи да влезе в бокса за ремонт.

"Предизвикателен старт на уикенда, особено във втората тренировка", заяви Шарл Леклер. Монегаскът обясни, че е загубил контрол над автомобила при опит да подаде газ по-рано в един от завоите с повече пространство за риск.



"За момента това изглежда като много труден уикенд, но работим здраво, за да се опитаме да разберем ситуацията", сподели Леклер. Той допълни, че Мерцедес изглеждат изключително силни, а разликите в темпото са необичайни, като отбеляза, че е трудно да си обясни на какво се дължи това предимство.

Шампионът Антонели над всички и в разпокъсаната втора тренировка в Катар

В края на втората свободна тренировка съотборникът му Люис Хамилтън остана без мощност и бе принуден да спре на пистата, което предизвика режим на виртуална кола за сигурност. Седемкратният световен шампион приключи сесията на осмо място.

Lewis has lost power and parked up at trackside We have a Virtual Safety Car as the clock ticks down ⌛️ #F1 #QatarGP https://t.co/iy220edr3O — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

"Люис имаше проблем с надеждността, който разследваме", обясни спортният директор на тима Диего Йовено. Той подчерта, че аварията е била проблем за самата тренировка, но не представлява притеснение за съботните излизания на пистата.



"Като цяло това не беше най-добрият ден за нас. Нямаме много данни за анализ, но ни чака дълга нощ, за да опитаме да се представим по-добре утре", каза още Йовено. Спортният директор добави, че поради прекъсванията в петък екипът разполага с малко информация и ще се стреми да събере повече данни в третата свободна тренировка, с фокус върху подготовката за квалификацията.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages