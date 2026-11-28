Бедзеки лиши Маркес от един финален полпозишън в MotoGP с магическа обиколка

Марко Бедзеки лиши Марк Маркес от един финален полпозишън в MotoGP, след като спечели квалификацията преди последния старт за сезон 2026 във Валенсия.

Back-to-back poles after Portimao, back-to-back poles in Valencia for Bezzecchi 🔥 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/SXkUiN6PgV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026

Италианският пилот на Априлия направи една наистина магическа обиколка на пистата „Рикардо Тормо“, в която постигна 1:27.844, превръщайки се в първия пилот, който слиза под 1:28 на испанското трасе. С този си тур Бедзеки победи с цели 0.463 секунди Маркес, който завърши втори в последната си квалификация в MotoGP.

WHAT IS THIS LAP????????? BEZZECCHI HAS SET A 1:27 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/KCLSZWc8zw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026

В средата на бързата обиколка на Бедзеки имаше един леко спорен момент в 11-ия завой, когато имаше съмнения, че италианецът е преминал през зона с жълт флаг след падане на Ай Огура. След преглед на ситуацията състезателният директор прецени, че Бедзеки не е нарушил правилата, тъй като жълтите знамена все още не са били показани и така неговият тур остана валиден.

ANOTHER SHOWSTOPPER! 🔥 MARC MARQUEZ DELIVERS YET AGAIN! #ValenciaGP 🏁 https://t.co/fTKUjRAgXJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026

До италианеца и Маркес на първата редица ще застане Раул Фернандес, а от втория ред ще стартират Алекс Маркес, Хорхе Мартин и Фабио Ди Джанантонио. Енеа Бастианини, Пол Еспаргаро и Фермин Алдегер ще оформят третата редица пред Педро Акоста, Огура и Жоан Мир, които ще се наредят на четвъртия ред.

Бастианини беше най-бърз в края на първата фаза, в която Звяра постигна 1:29.053, за да изпревари с 0.151 Мир, като и двамата продължиха към решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана Брад Биндър, който завърши на 0.029 зад Мир и ще трябва да стартира 13-ти, разделяйки петата редица с Икер Лекуона и Йоан Зарко.

Job well done by @Bestia23 and the returning @JoanMirOfficial 👍 See you in Q2! #ValenciaGP 🏁 https://t.co/d92ibHgpBW — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026

Зад тях от шестия ред ще потеглят Фабио Куартараро, Франко Морбидели и Диого Морейра, а седмата редица ще бъде оформена от Лука Марини, Джак Милър и Аугусто Фернандес. Самоте на последната редица ще бъде Алекс Ринс, който единствен изостана с повече от секунда от Бастианини.

Уикендът за Гран При на Валенсия, последен кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 16:00 часа българско време с финалния спринт за годината, който ще бъде с продължителност от 13 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages