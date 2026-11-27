Минути преди началото на първата свободна тренировка преди Гран При на Валенсия в MotoGP световният шампион Марк Маркес шокира целия свят, обявявайки края на своята състезателна кариера.
„Ще говорим после, но първо благодаря на всички, които бяха част от това приключение. Надявам се, че вие му се насладихте толкова, колкото и аз. Това ще бъде последното ми състезание в MotoGP. Написахме история“, написа Маркес в няколко табели, които показа преди началото на уикенда във Валенсия.
Тази новина идва само броени дни, след като испанецът завоюва своята осма световна титла в MotoGP по време на Гран При на Португалия. Тя шокира абсолютно всички в падока, което се видя по лицата на множество пилоти и фенове, които бяха показани в миговете след съобщаването ѝ.
За Маркес предстоящата в неделя Гран При на Валенсия ще бъде под №226 в неговата кариера в кралския клас. До момента испанецът има 80 победи, 134 подиума, 78 полпозишъна и осем световни титли с Хонда и Дукати.
Разбира се, сега за Дукати предстои да намери заместник на Маркес за сезон 2027, който ще започне неофициално още идния вторник (1 декември), когато ще се проведе официалният еднодневен тест на „Рикардо Тормо“.
Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages