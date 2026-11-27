Марк Маркес шокира света, обявявайки края на своята кариера в MotoGP

Минути преди началото на първата свободна тренировка преди Гран При на Валенсия в MotoGP световният шампион Марк Маркес шокира целия свят, обявявайки края на своята състезателна кариера.

THANK YOU, MARC! 🙏 8-time #MotoGP World Champion Marc Marquez has announced his retirement. 🔴🔚 One of the greatest personalities in sports, an example of resilience and grit. https://t.co/ZIafudp4OF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

„Ще говорим после, но първо благодаря на всички, които бяха част от това приключение. Надявам се, че вие му се насладихте толкова, колкото и аз. Това ще бъде последното ми състезание в MotoGP. Написахме история“, написа Маркес в няколко табели, които показа преди началото на уикенда във Валенсия.

A message from @marcmarquez93 🚨 BREAKING NEWS: This will be Marc Marquez's LAST RACE IN #MotoGP #ValenciaGP 🏁 https://t.co/WvgDWBPA6b — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Тази новина идва само броени дни, след като испанецът завоюва своята осма световна титла в MotoGP по време на Гран При на Португалия. Тя шокира абсолютно всички в падока, което се видя по лицата на множество пилоти и фенове, които бяха показани в миговете след съобщаването ѝ.

😯 @88jorgemartin is STUNNED #ValenciaGP 🏁 https://t.co/KmGQfdWDLJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

За Маркес предстоящата в неделя Гран При на Валенсия ще бъде под №226 в неговата кариера в кралския клас. До момента испанецът има 80 победи, 134 подиума, 78 полпозишъна и осем световни титли с Хонда и Дукати.

👏 @marcmarquez93 begins his last ever #MotoGP weekend #ValenciaGP 🏁 https://t.co/trJQobtRtO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Разбира се, сега за Дукати предстои да намери заместник на Маркес за сезон 2027, който ще започне неофициално още идния вторник (1 декември), когато ще се проведе официалният еднодневен тест на „Рикардо Тормо“.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages