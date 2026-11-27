Марк Маркес поведе с нов рекорд във Валенсия

Само няколко часа, след като обяви своето оттегляне от MotoGP, Марк Маркес постави и нов абсолютен рекорд на пистата „Рикардо Тормо“, за да оглави класирането в края на официалната тренировка преди Гран При на Валенсия.

Announces retirement before FP1 🔚 Set new all-time lap record on his final Friday in #MotoGP ✅🔥 Hats off, @marcmarquez93 🎩 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/WuHWqFrzs5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

В самия край на 60-минутната сесия осемкратният световен шампион завъртя обиколка за 1:28.483, с която подобри с 0.326 секунди постижението, с което Марко Бедзеки спечели полпозишъна във Валенсия преди година. Именно заводският пилот на Априлия се класира втори в края на петъчния ден, изоставайки с 0.247 от Маркес, а тройката с пасив от 0.291 оформи Ай Огура с Тракхаус Априлия.

The fans are on their feet for @marcmarquez93, who sets a NEW ALL-TIME LAP RECORD 👏👏👏 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/WxiFwEzYSj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Неговият съотборник Раул Фернандес също слезе под миналогодишния рекорд на Бедзеки, като испанецът изостана на 0.308 от Маркес, заемайки четвъртото място. Пети се класира Педро Акоста, а в топ 10 влязоха още Алекс Маркес, Пол Еспаргаро, Фермин Алдегер, Фабио Ди Джанантонио и Хорхе Мартин.

A little poetry in motion from @marcmarquez93 🔥 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/EdVCTNgC6t — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

В борбата за последното място, даващо право на директно участие във втората фаза на съботната квалификация, Мартин изпревари с 0.049 Йоан Зарко, който остана 11-ти и ще трябва да минава през откриващите 15 минути на битката за полпозишъна. В тях компания на френския пилот на LCR Хонда ще правят Фабио Куартараро, Енеа Бастианини, Джак Милър, Жоан Мир, Диого Морейра, Брад Биндър, Лука Марини, Икер Лекуона, Алекс Ринс, Франко Морбидели и Аугусто Фернандес.

След като в първата свободна тренировка по-рано през деня бяха регистрирани две падания, в официалната подготвителна сесия имаше малко повече инциденти. Сред падналите бяха Акоста и Алекс Маркес, а Фабио Ди Джанантонио беше сполетян от технически проблеми малко преди финала и трябваше да спре на старт-финалната права.

Technical issues for @FabioDiggia49 with a little over 10 minutes to go 👀 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/Dd5E15JOtx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Уикендът за Гран При на Валенсия, последен кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи утре в 11:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 11:50 часа, ще започне и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Рикардо Тормо“.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages