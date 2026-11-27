ФИА отхвърли протеста на Ауди срещу Юки Цунода

Международният апелативен съд на ФИА отхврли протеста на Ауди срещу решението на стюардите на Гран При на Италия да не наказват Юки Цунода заради предизвиканата от японеца допълнителна загряваща обиколка преди рестарта на „Монца“.

Following the International Court of Appeal hearing in Paris on November 25, Audi's appeal following Yuki Tsunoda's extra formation lap at the 2026 Italian Grand Prix has been dismissed. #FIA #F1 https://t.co/3sSxO3wIgB — FIA (@fia) November 27, 2026

Припомняме, че надпреварата в Храма на скоростта беше спряна още в третата ѝ обиколка след тежката катастрофа на Шарл Леклер в „Параболика“. При повторното нареждане на колите на стартовата решетка Цунода първоначално се насочи към грешната страна преди в последния момент да осъзнае грешката си и да се насочи към правилната си позиция.

Колата на японеца беше изця в рамките на стартовата позиция, но беше остана в необичаен ъгъл и състезателният директор нареди допълнителна загряваща обиколка. След нея състезанието вече беше подновено, а след финала стюардите разгледаха случая и решиха да не санкциониран Цунода, който завърши десети, точно пред Габриел Бортолето.

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От Ауди веднага заявиха намерението си да обжалва и те подадоха необходимите документи в срок. След решението на Апелативния съд на ФИА обаче протестът на базирания в Хинвил тим не е уважен и съответно Цунода запазва десетата си позиция и точката, която заслужи за нея.

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Снимки: Gettyimages