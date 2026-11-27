Бедзеки изпревари с малко Маркес на старта на уикенда във Валенсия

Марко Бедзеки започна финалният състезателен уикенд за сезона в MotoGP, оглавявайки класирането в края на първата свободна тренировка преди Гран При на Валенсия.

Bez continues his P1 run in FP1 🔥 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/oaiwwSBIOP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Откриващите 45 минути за подготовка на „Рикардо Тормо“ минаха под сянката на бомбастичната новина, която Марк Маркес съобщи малко преди нейното начало. Осемкратният шампион обяви, че предстоящото в неделя състезание ще бъде последното в неговата славна кариера в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

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Иначе Бедзеки беше най-бърз в сесията с време за 1:30.681, с което той изпревари със само 0.010 секунди Маркес, а тройката с пасив от 0.112 оформи Раул Фернандес с Тракхаус Априлия. Съотборниците в Грезини Дукати Фермин Алдегер и Алекс Маркес се наредиха четвърти и пети, изоставайки с респективно 0.120 и 0.139 от Бедзеки.

В рамките на първата свободна тренировка на „Рикардо Тормо“ бяха регистрирани две падания, които дойдоха в заключителните ѝ минути. Първо Джак Милър се озова на земята във втория завой, а след развяването на карирания флаг и Йоан Зарко катастрофира в десетата крива.

Fast crash for @johannzarco1 😤 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/lzRrMKCsuR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Уикендът за Гран При на Валенсия, последен кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 16:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка. По традиция тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация на „Рикардо Тормо“.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages