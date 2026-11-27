Марко Бедзеки започна финалният състезателен уикенд за сезона в MotoGP, оглавявайки класирането в края на първата свободна тренировка преди Гран При на Валенсия.
Откриващите 45 минути за подготовка на „Рикардо Тормо“ минаха под сянката на бомбастичната новина, която Марк Маркес съобщи малко преди нейното начало. Осемкратният шампион обяви, че предстоящото в неделя състезание ще бъде последното в неговата славна кариера в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.
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Иначе Бедзеки беше най-бърз в сесията с време за 1:30.681, с което той изпревари със само 0.010 секунди Маркес, а тройката с пасив от 0.112 оформи Раул Фернандес с Тракхаус Априлия. Съотборниците в Грезини Дукати Фермин Алдегер и Алекс Маркес се наредиха четвърти и пети, изоставайки с респективно 0.120 и 0.139 от Бедзеки.
В рамките на първата свободна тренировка на „Рикардо Тормо“ бяха регистрирани две падания, които дойдоха в заключителните ѝ минути. Първо Джак Милър се озова на земята във втория завой, а след развяването на карирания флаг и Йоан Зарко катастрофира в десетата крива.
Уикендът за Гран При на Валенсия, последен кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 16:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка. По традиция тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация на „Рикардо Тормо“.
Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages