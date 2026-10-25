Брок Фийни триумфира във второто състезание в Сърфърс Парадайс

Брок Фийни никога досега не беше печелил състезание от сериите Суперкарс по улиците на Голд Коуст - мястото, където е роден и израснал, но в неделния ден демонстрира отлична форма и записа категорична победа във втория старт от финалната фаза на шампионата.

За втори пореден ден Фийни потегли от полпозишън с автомобила си на Т8, като за разлика от съботното състезание, този път успя да пренесе високата си скорост от квалификацията в самата надпревара. Той бързо натрупа преднина, докато съотборникът му Уил Браун, който стартира до него от първа редица, започна постепенно да губи позиции.

Two for one for Toyota on Will Brown! #Supercars #RepcoSC #GoldCoast https://t.co/J7qWrQXGhz — Supercars (@supercars) October 25, 2026

От открилата се възможност се възползва Броди Костеки с Форд Мустанг на тима Дик Джонсън Рейсинг. Тръгвайки от четвърто място на решетката, Костеки предприе агресивна атака. Четири позиции зад него стартира Чаз Мостарт от тима на Уолкиншоу Тойота, който отново беше във великолепна форма и настигна първо Браун, а след това и Костеки.

Чаз Мостарт с исторически триумф в Голд Коуст, получава шанс за титлата

Основната цел на Мостарт обаче не бе непременно победата, а подпомагането на съотборника му Райън Ууд. След тежък съботен ден и с гарантирано място за Мостарт в следващата фаза на финалите, приоритетът на отбора бе Ууд да напредне максимално в класирането.

Another wild race on the streets of the Gold Coast 👀 Relive all the action from Race 32 with the Valvoline highlights on our YouTube channel 📺 https://t.co/n5x24dqD70 — Supercars (@supercars) October 25, 2026

За Мостарт, който се надяваше на четвърта поредна победа на Голд Коуст, бе неприятно да получи нареждане да отвори път на Ууд, намиращ се на 11 секунди зад него на четвърта позиция. В 74-тата обиколка Ууд излезе напред, а Мостарт пазеше тила му чак до финалния тур, когато Ууд върна позицията обратно.

Драма в последната обиколка реши най-голямото състезание в Австралия

„Последната обиколка беше изключително емоционална, едва не се завъртях накрая - призна след финала Фийни, който е израснал само на няколко километра от трасето. - Още в петък на сухо бяхме бързи, но знаех, че в първата серия от обиколки няма да е лесно. Вече сме във финалите и успяхме да вдигнем темпото. Нямахме победа от старта на доста време, а представянето ни в Батърст беше тежък удар. Имахме нужда от този импулс преди финалните битки.“

Второто място се оказа солиден резултат за Костеки след затрудненията в събота.

The Sandown Seven has been set 🔥 #Supercars #RepcoSC #Sandown https://t.co/Yn61oC3V7W — Supercars (@supercars) October 25, 2026

„Допуснахме малка грешка в петъчната квалификация, която ни остави извън топ 10 - заяви той. - В самото състезание направих твърде много грешки и счупих сплитера. Автомобилът ни в момента разполага със страхотно състезателно темпо, така че трябва да спра с тези грешки.“

Мостърт завърши на стабилната трета позиция, изпреварвайки Ууд и Андре Хаймгартнър от Брад Джоунс Рейсинг, чиято стратегия включваше изключително дълга първа серия от обиколки.

Мостарт не скри разочарованието си от представянето си в квалификацията:

„Много е жалко, че не се класирах добре на решетката, защото колата бе истинско удоволствие за каране. Човек прави всичко възможно за отбора си. Току-що разбрах, че Райън не успя да продължи напред, и съжалявам за него. Всичко обаче се сведе до моята грешка в квалификацията.“

Ryan Wood was in, then he was out 💔 #RepcoSC #Supercars https://t.co/YlVGattWjP — Supercars (@supercars) October 25, 2026

В челната четиринадесетица не попадна нито един автомобил на Шевролет, като за това имаше ясна причина. В първото си пълноценно състезание като титуляр Джарод Хюз от тима на Еребус Моторспорт се движеше отлично на осмо място, когато неочаквано влезе за трети бокс за кратко дозареждане. Това го прати на 17-а позиция.

Този питстоп се оказа решаващ за Антон Де Паскуале от Тийм 18. След сложна мокра квалификация той потегли от 21-во място, а след инцидент в първия завой спука гума и след бързо спиране в бокса се озова на последната позиция. Балансирайки на границата на елиминацията, след размяната на позициите между Ууд и Мостарт Де Паскуале изглеждаше аут от следващия етап. Влизането на Хюз за гориво, както и последващият бокс на Купър Мъри от тима на ПремиЕър Рейсинг, обаче пренаредиха класирането в негова полза.

Така Райън Ууд, Кай Алън (Гроув Рейсинг) и Джак Ле Брок (Мат Стоун Рейсинг) приключиха участието си във финалите, а в борбата за титлата остават седем пилоти.

Следващият кръг от шампионата Суперкарс ще се проведе на пистата Сандаун Парк в Мелбърн от 6 до 8 ноември.

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