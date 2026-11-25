Верстапен спечели първа победа с новия си инженер

В Лас Вегас Макс Верстапен спечели своята 75-та победа във Формула 1, триумфирайки в едно щуро състезание по улиците на Града на греха, което приличаше повече на овална надпревара.

The first of three… complete ✅ Qatar and Abu Dhabi await 🔜 #F1 || #LasVegasGP 🇺🇸 https://t.co/r2lHKu3dDp — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 24, 2026

За четирикратния световен шампион това беше и първи успех с новия му състезателен инженер Том Харт в третото им състезание заедно. Двамата работеха заедно първо по време на Гран При на САЩ в Остин, след което и в Сао Пауло, като и в двамата случая Верстапен пресече финала втори. В Лас Вегас обаче този нов тандем постигна своя първи успех.

Макс Верстапен със смесени чувства след триумфа в Лас Вегас

Както е известно дългогодишният инженер на Верстапен – Джанпиеро Ламбиазе ще напусне Ред Бул след края на настоящия сезон, за да се присъедини към Макларън. Двамата ще имат още две състезания заедно преди раздялата им, като Ламбиазе ще бъде инженер на Верстапен в Катар и Абу Даби, след което Харт ще заеме тази позиция за постоянно.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages