Ираола: Вече сме сигурни за елиминациите, сега искаме място в топ 8

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола изрази задоволството си от представянето на своите футболисти при победата над Брюж с 3:0 в Шампионска лига. Испанският специалист подчерта значението на успеха за амбициите на мърсисайдци да се класират директно за осминафиналите на най-престижния европейски клубен турнир.

„Това беше много важен мач за нас. Беше ключов момент, в който можехме да се поставим в добра позиция. Вече си гарантирахме участие в елиминационната фаза, но сега искаме да бъдем сред първите осем. Мачът беше по-труден, отколкото изглежда сега, когато виждаме резултата. Беше трудно да предвидим какво ни очаква – че мачът ще бъде много открит и че съперникът ще прилага персонално покритие. Голяма заслуга е, че успяхме да запазим суха мрежа. Като цяло това беше много добро представяне“, заяви Ираола.

Исак и Виртц не дадоха никакъв шанс на Брюж срещу Ливърпул

Наставникът на Ливърпул отличи индивидуалните качества на Александър Исак при отбелязването на неговото попадение.

„Мисля, че това е много смел отбор, който пресира много и по този начин ти оставя възможности за ситуации един срещу един. Алекс се обръща много добре, а завършващият му удар е невероятен. Играем напред и той отбелязва гол.“

Иван Леко: Не обвинявам Зомер, без него щяхме да имаме много по-малко точки

Ираола коментира и попадението на Флориан Виртц, като акцентира върху преходите от защита в нападение.

„Те винаги поемат рискове, а когато губят, го правят в още по-голяма степен. Имахме добри преходи. Не завършвахме атаките по най-добрия начин, но когато намерихме правилното подаване... Контузията на Виктор Муньос определено е най-неприятният момент от мача. Той изпитваше болка, но сега се чувства малко по-добре. Да се надяваме, че не е нещо сериозно“, завърши Ираола.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages