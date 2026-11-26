Фонсека: Не мисля, че сме се сринали след почивката

Старши треньорът на Спортинг (Лисабон) Пауло Фонсека изрази съжаление за пропуснатата възможност за победа над Манчестър Юнайтед при равенството 2:2 в Шампионска лига. Португалският специалист обаче остана доволен от смелостта и реакцията на своите футболисти, след като те загубиха преднината си в началото на второто полувреме.

„Истината е, че нямахме никакъв късмет при втория гол, който допуснахме. Но да, остава усещането, че можехме да спечелим мача, въпреки че признавам, че това не беше двубой с толкова много положения, колкото се очакваше. Но това усещане остава. Очевидно, след като се оттеглихме на почивката с преднина, имахме чувството, че при известна стабилност в началото на второто полувреме бихме могли да се възползваме от необходимостта Манчестър Юнайтед да поема рискове, но нямахме време за това. След това обаче мисля, че отборът отново реагира отлично и това, естествено, ме удовлетворява“, заяви Фонсека.

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Наставникът на „лъвовете“ не се съгласи с твърдението, че неговият отбор се е сринал в началото на второто полувреме.

„Не мисля, че отборът се срина. Двете ситуации се случиха в много кратък интервал и това създава усещането, че тимът се е сринал, но дотогава Манчестър Юнайтед не беше създал особено опасни положения пред нашата врата. И както казах, ситуацията при втория гол беше проява на малшанс, каквато рядко можем да видим във футболните мачове".

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Фонсека беше категоричен, че видяното срещу английския гранд му вдъхва оптимизъм за бъдещето на отбора.

„Предвид времето, с което разполагахме за работа, видях големи усилия и смелост от страна на футболистите да приложат в този мач онова, върху което работим. Това, естествено, ме кара да бъда уверен и позитивно настроен за бъдещето. През първото полувреме отборът беше много компактен в защита и пресираше добре защитната линия на Манчестър Юнайтед. От дефанзивна гледна точка през цялото време се чувствахме комфортно. В офанзивен план, предвид пресата на Манчестър Юнайтед, мисля, че намерихме решения на много трудни за преодоляване проблеми в тази фаза на играта. Очевидно има неща, които трябва да подобрим, но отборът се опита да приложи онова, върху което работим", каза още треньорът на "зелено-белите".

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Снимки: Gettyimages