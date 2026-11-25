Франческо Баная ще пропусне и Гран при на Валенсия от MotoGP

Кариерата на Франческо Баная в Дукати ще приключи извън пистата, след като от отбора обявиха, че двукратният шампион в MotoGP не е в състояние да участва във финала на сезона този уикенд във Валенсия (Испания).

По-рано този месец, по време на първата обиколка в Катар, Баная претърпя тежко падане, след като Фермин Алдегер се удари в задната гума на неговия мотоциклет Дукати.

Инцидентът доведе до счупване на стъпалото на Пеко Баная и показване на червен флаг в спринтовото състезание. 29-годишният пилот пропусна и Гран при на Португалия, където неговият съотборник Марк Маркес спечели осмата си титла в MotoGP.

„Завръщането на пистата се отлага за Пеко - последните медицински прегледи, извършени тази сутрин, не дадоха „зелена светлина“ за качване на мотора“, се казва в изявление на Дукати.

„На негово място, както и в Португалия, ще застане Икер Лекуона. Той ще се състезава на родна земя във Валенсия и пристига с много енергия и позитивна нагласа, след като спечели точки и в двете състезания по време на уикенда в Португалия“, добавиха от тима.

Франческо Баная спечели титлата в MotoGP през 2022-а и 2023 година, а през 2024-а завърши втори в крайното класиране. Резултатите му обаче се влошиха след пристигането на Марк Маркес през 2025 година, като испанецът спечели трофея и през двата сезона след това.

„Въпреки това, уикендът остава специален. Слага се край на една прекрасна, изпълнена с успехи история, родена от любов и страст, които ще останат вечни. Това е историята на пилота с най-много победи в историята на Дукати в MotoGP – цели 31 на брой“, допълват от отбора.

През 2027 година Баная ще се присъедини към Априля, след като подписа четиригодишен договор с италианския производител. На негово място във заводския тим на Дукати пристига Педро Акоста, който ще бъде съотборник на Маркес в изцяло испански състав.

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