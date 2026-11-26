Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир ще се завърне в състава на Хонда за финала на сезон 2026 във Валенсия този уикенд.
Испанецът пропусна шест от последните седем състезателни уикенд заради хронична умора, причиняваща проблеми със зрението му. Мир участва единствено в Гран При на Малайзия, но не завърши състезанието на „Сепанг“, след като се прибра в бокса около средата на дистанцията.
Завръщането на Мир означава, че в Гран При на Валенсия ще участват 19 от 22 титуляри в MotoGP през 2026 година. Тримата отсъстващи са контузените Топрак Разгатлиоглу, Франческо Баная и Маверик Винялес, които ще бъдат заменени съответно от Аугусто Фернандес, Икер Лекуона и Пол Еспаргаро в съставите на Прамак Ямаха, Дукати и Tech3 КТМ.
Франческо Баная ще пропусне и Гран При на Валенсия
За Мир предстоящият уикенд на „Рикардо Тормо“ ще бъде финален за него като част от заводския състав на Хонда. Испанецът ще напусне отбора след 4-годишен престой в него, за да се присъедини към Грезини Дукати за началото на новата 850-кубикова ера в MotoGP през 2027 година.
Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages