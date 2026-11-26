Жоан Мир се завръща за финала на сезона в MotoGP

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир ще се завърне в състава на Хонда за финала на сезон 2026 във Валенсия този уикенд.

Испанецът пропусна шест от последните седем състезателни уикенд заради хронична умора, причиняваща проблеми със зрението му. Мир участва единствено в Гран При на Малайзия, но не завърши състезанието на „Сепанг“, след като се прибра в бокса около средата на дистанцията.

Delighted to have our full time line up back for the #ValenciaGP 🇪🇸 🟠 "A final ‘thank you’ to everyone who has been part of this project" @Luca_Marini_97 🟡 "These four years have taught me a lot" @JoanMirOfficial 📄 https://t.co/pyBmloQUIu https://t.co/XJu9kDvnBD — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) November 26, 2026

Завръщането на Мир означава, че в Гран При на Валенсия ще участват 19 от 22 титуляри в MotoGP през 2026 година. Тримата отсъстващи са контузените Топрак Разгатлиоглу, Франческо Баная и Маверик Винялес, които ще бъдат заменени съответно от Аугусто Фернандес, Икер Лекуона и Пол Еспаргаро в съставите на Прамак Ямаха, Дукати и Tech3 КТМ.

Франческо Баная ще пропусне и Гран При на Валенсия

За Мир предстоящият уикенд на „Рикардо Тормо“ ще бъде финален за него като част от заводския състав на Хонда. Испанецът ще напусне отбора след 4-годишен престой в него, за да се присъедини към Грезини Дукати за началото на новата 850-кубикова ера в MotoGP през 2027 година.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages