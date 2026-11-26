Уилямс и Алпин са нарушили финансовите правила във Формула 1 през 2025

Международната автомобилна федерация (ФИА) публикува официалните си решения след проверката за спазването на бюджетния таван във Формула 1 за сезон 2025. Огласяването на резултатите бе направено непосредствено преди Гран При на Катар, като одитът установи процедурни нарушения при тимовете на Уилямс и Алпин.

FIA completes its review of compliance with the 2025 FIA Formula 1 Financial Regulations. 👉 https://t.co/slu9xUAiJb #FIA #F1 https://t.co/womabo65pq — FIA (@fia) November 25, 2026

За разлика от френския си съперник, Уилямс е с отчетено и минимално превишаване на разрешения финансов лимит. Надвишаването възлиза на 627 000 паунда, което представлява точно 0.48% над определения таван за съответната година.

Отборът от Гроув прие констатациите и подписа официално споразумение за признаване на нарушението (Accepted Breach Agreement). Според условията му Уилямс приема финансова санкция, както и 1.5% намаление на правото си на тестове във въздушния тунел и с компютърна динамика на флуидите (CFD) за следващите 12 месеца.

Team statement. https://t.co/reBlD2KIT8 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsRacing) November 25, 2026

При Алпин проверка установи единствено процедурни пропуски при подаването на финансовите документи. Тимът също прие официално констатациите на управляващия орган, като за него не бяха наложени допълнителни финансови или спортни наказания.

Извън потвърдените от ФИА факти и санкции, темата за финансовия правилник продължава да предизвиква дискусии в падока. Ръководителят на Уилямс Джеймс Ваулс изрази личното си мнение, че в настоящия си вид бюджетният таван затвърждава предимството на водещите отбори. Според него еднаквите финансови ограничения за всички не позволяват на по-малките тимове да инвестират достатъчно, за да настигнат лидерите.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages