Макс Верстапен със смесени чувства след триумфа в Лас Вегас

Макс Верстапен призна, че състезателното му сърце не е останало напълно удовлетворено от надпреварата за Гран при на Лас Вегас, въпреки че нидерландецът донесе ценен успех за Ред Бул и очерта следващите амбиции на тима.

Стартирайки от първа позиция, нидерландският пилот водеше в 45 от общо 50 обиколки в Града на греха. Състезанието предложи динамичен сценарий с рекордните 352 изпреварвания и цели 35 смени на лидерската позиция заради силния ефект на изтегляне във въздушната струя по дългата права към завой 14 и участъка след шикана до старт-финалната линия.

Гран При на Лас Вегас разби рекорда за най-много изпреварвания в историята

По пътя към своята 75-а победа в кариерата и четвърта в последните шест старта Верстапен проведе оспорвани дуели с Джордж Ръсел, Андреа Кими Антонели и за кратко със съотборника си Исак Хаджар, преди съперниците му да загубят темпо. Въпреки зрелището за публиката, триумфиралият пилот сподели пред медиите, че от чиста състезателна гледна точка преживяването не е било напълно вълнуващо.

„Ако гледам с очите на състезател, а не като на шоу програма – не беше чак толкова забавно. Хареса ми да си връщам позициите, но предпочитам истинското състезателно усещане. Дори пулсът ми беше спокоен, не изпитвах никакво напрежение. Чувството беше по-скоро като спокойно каране, в което просто преценяваш кога да натиснеш бутона за батерията или как да се защитаваш. За публиката вероятно е било страхотно шоу, но за мен усещането е различно“, заяви Верстапен.

Хроника на една вражда: Джордж Ръсел срещу Макс Верстапен

С победата си Верстапен добави 25 точки към актива на своя отбор, докато тандемът на Макларън – Ландо Норис и Оскар Пиастри – заработи 33 точки след финиширането на второ и трето място. По този начин пасивът на Макларън спрямо Ред Бул намаля до само 9 пункта, а интригата за призовите места при конструкторите остава отворена до самия край.

В генералното класиране Ферари заема втората позиция с 517 точки, следван от Ред Бул с 440 и Макларън с 431. При оставащи 86 точки за разпределяне теоретично Скудерията също може да бъде настигната, въпреки че директният сблъсък за третото място изглежда най-реалистичен.

Макс Верстапен обмисля участие в „24 часа на Дейтона“ през януари

„Предстоят ни две напълно различни писти. Изключително съм доволен от победата в Лас Вегас. Последните ни две състезания бяха много силни и с постоянни класирания на подиума, което е страхотен обрат спрямо началото на сезона. Продължаваме да се развиваме и едновременно с това водим сериозна битка с Макларън при конструкторите. Нашата основна цел като отбор е да защитим позицията си“, завърши Верстапен, коментирайки предстоящите състезания в Катар и Аби Даби.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages