Атлетико Мадрид взе спокойни три точки и се посъбуди в ШЛ

Атлетико Мадрид постигна победа с 2:0 над Викинг в петия кръг от основната фаза на Шампионската лига и записа изключително важни три точки в битката за класиране напред. Тимът на Диего Симеоне изигра силно първо полувреме, в което не само реализира два гола, но и създаде още няколко отлични възможности. Александър Сьорлот (19') и Хулиан Алварес (24') осигуриха комфортния аванс на домакините още преди почивката.

Атлетико започна активно, но трябваше да внимава и за опасните контраатаки на норвежците. Още в началото Викинг създаде напрежение пред Ян Облак, а в 12-ата минута словенският вратар трябваше да излезе далеч от наказателното си поле, за да предотврати опасност. Постепенно мадридчани наложиха контрол и започнаха да намират свободни пространства. В 19-ата минута Дейвид Ханцко даде началото на отлична атака, Грималдо напредна по левия фланг и центрира към Сьорлот, който завърши с мощен удар от близка дистанция.

Пет минути по-късно Алварес удвои с пряк свободен удар. Аржентинецът стреля над стената, а въпреки намесата на вратаря Белко технологията потвърди, че топката е преминала голлинията. Атлетико продължи да натиска и можеше да стигне до трето попадение още преди почивката, но Белко направи отлично спасяване след комбинация между Грималдо, Баена, Алварес и Сьорлот, завършила с удар на Канг-ин Лий.

След почивката Викинг имаше повече притежание на топката, но Атлетико запази добрата си организация и не позволи на съперника да се върне в мача. Домакините дори стигнаха до ново попадение, което бе отменено заради засада в хода на атаката, а Дейвид Ханцко бе близо до гол с глава. Лошата новина за Симеоне бе контузията на Сьорлот, който напусна терена в 71-вата минута. В края Хенрик Фалхенер бе изгонен за нарушение срещу Джулиано Симеоне, който се откъсваше към вратата.

С успеха Атлетико събра седем точки и се изкачи до 18-ото място във временното класиране на основната фаза. Викинг остана с четири пункта.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages