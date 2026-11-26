Муричи донесе втора поредна победа на Фенербахче в Шампионската лига

Фенербахче победи Шахтьор (Донецк) с 1:0 на „Стамфорд Бридж“ в Лондон в мач от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Ведат Муричи вкара единствения гол в 56-ата минута и за втори пореден кръг донесе трите точки на истанбулския тим, след като отбеляза победното попадение и при успеха с 3:2 над Ливърпул.

FENERBAHÇE! https://t.co/WuRQipKut2 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 25, 2026

Шахтьор можеше да поведе още във втората минута, когато Алисон Сантана се измъкна зад защитата, но стреля покрай вратата. Фенербахче отговори чрез Муричи, който прати топката в мрежата през първото полувреме, но Майкъл Оливър отмени попадението след намеса на ВАР.

Косовският нападател имаше още една възможност след корнер, но ударът му с глава мина малко над гредата. Вратарят на Шахтьор Дмитро Ризник спаси изстрел на Мейсън Грийнууд от пряк свободен удар, а малко преди почивката се намеси решително и срещу Огюз Айдън, който бе пробил отдясно и стреля ниско към далечния ъгъл.

Фенербахче стигна до решаващия гол в 56-ата минута. Н’Голо Канте отне топката в средата на терена, а Керем Актюркоглу намери Грийнууд вдясно. Англичанинът навлезе в наказателното поле и стреля с левия крак. Ризник отби удара, но Муричи бе най-близо до топката и я прати в мрежата от няколко метра.

Отборът на Арда Туран бе най-близо до изравняването в 67-ата минута, когато Едерсон изби насочения под напречната греда удар на Егор Назарина от пряк свободен удар. В 83-ата минута пък защитата на Шахтьор пресече в последния момент подаване на Матео Гендузи към Муричи пред вратата.

Така Емре Бельозоглу спечели първия си мач начело на Фенербахче в Шампионската лига. Турският тим събра 8 точки, а Шахтьор остана с 4 след третата си поредна загуба в турнира. В следващия кръг Фенербахче гостува на ЛАСК, а украинският отбор ще играе със Слован в Братислава.

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Снимки: Imago