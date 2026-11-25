Измъчваният от контузии Байерн ще преследва победа срещу непредвидимия Лил

Француският Лил се изправя срещу германския гигант Байерн (Мюнхен) в двубой от петия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Срещата ще се играе на стадион "Пиер-Мороа" от 22:00 часа, като и двата тима имат за какво да се борят на европейската сцена.

Байерн е в средата на класирането с актив от 8 точки след първите четири мача (2 победи и 2 равенства) и голова разлика 12:5. От своя страна, домакините от Лил преминават през трудна кампания в Шампионската лига и се намират на дъното в таблицата със само 1 точка (0 победи, 1 равенство и 3 загуби) при голова разлика 4:10.

Воденият от Давиде Анчелоти тим на Лил влиза в сблъсъка след поражение с 0:1 от Лион в Лига 1. Преди това "кучетата" постигнаха победа с 2:1 над Рен, завършиха 0:0 при гостуването на Бодьо/Глимт в Шампионската лига и надделяха над Ланс с 1:0 у дома.

Байерн (Мюнхен) регистрира равенство 1:1 срещу Кьолн в Бундеслигата в последния си мач. Преди това баварците постигнаха успехи с 2:1 срещу Майнц 05 и 2:0 като гост на Атлетико Мадрид в предишния кръг на Шампионската лига, както и равенство 2:2 с Борусия (Дортмунд) и изразителна победа с 6:1 за Купата на Германия срещу Магдебург.

Германският шампион е изправен пред сериозна криза с контузени състезатели. Носителят на "Златната топка" Хари Кейн претърпя операция след травма в глезена, получена срещу Кьолн. Мануел Нойер продължава да се възстановява от контузия в крака, а Алфонсо Дейвис, Серж Гнабри и Исмаел Сайбари също са твърдо извън сметките. Участието на Майкъл Олисе е под сериозен въпросителен заради ударено ходило, а Джамал Мусиала и Луис Диас попадат в групата, но е възможно да не започнат като титуляри.

При Лил извън терена с проблеми с коленете са Хамза Игман и Тиаго Сантош, а защитникът Танги Нианзу е под въпрос, след като бе заменен преждевременно срещу Лион през уикенда.

В последните 2 мача помежду им в Шампионската лига Байерн (Мюнхен) има 2 победи срещу Лил. През сезон 2012/13 баварците спечелиха с 1:0 във Франция и постигнаха убедителен успех с 6:1 на собствения си стадион.

Байерн се намира в серия от 25 поредни мача с поне един отбелязан гол в Шампионската лига. Халфът Йошуа Кимих записва средно по 177 докосвания на мач през този сезон в турнира, а младият Ленарт Карл вече има 5 попадения в надпреварата преди да навърши 19 години.

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Снимки: Gettyimages