Везенков и компания преследват 4-та поредна победа в Евролигата

Водачът в Евролигата Олимпиакос играе срещу Апоел Тел Авив в двубой от 14-ия кръг на Евролигата. Срещата в Пирея започна в 21:15 часа, а Александър Везенков и съотборниците му ще се опитат да постигнат четвърти пореден успех в надпреварата.

Везенков е в невероятна форма в последните седмици, а изявите му срещу Макаби Тел Авив преди седмица приковаха вниманието на баскетболните фенове в цяла Европа. Българската звезда наниза 37 точки, като прати мача в продължение с изумителен кош от центъра и до голяма степен пречупи съпротивата на съперника.

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Олимпиакос е с баланс от 10 победи и 3 загуби до момента. Актуалният европейски клубен шампион победи на два пъти Апоел Тел Авив в Евролигата през миналия сезон - и в Пирея, и в София.

Апоел се представя под очакванията и с едва 6 успеха от 13 мача заема 12-а позиция в класирането. Отборът на Димитрис Итудис загуби четири от последните си мача в Евролигата.

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Снимки: Imago