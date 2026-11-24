Треньорът на Партизан преди мача с Дубай: Те са по-мотивирани от нас

Баскетболистите на Партизан гостуват на Дубай в мач от 14-ия кръг на Евролигата в сряда от 18:00 часа, а преди двубоя мнението си сподели наставникът на „черно-белите“ Жоан Пеняроя.

В неделя Партизан надделя над Дубай у дома със 78-76 в среща от АБА Лига, но испанският специалист е наясно, че сега момчетата му са изправени пред различен и значително по-важен двубой.

„Различен мач, различен турнир и този път играем като гости. След като загубиха от нас, те ще бъдат далеч по-мотивирани. Очаквам напълно различен двубой, а ние трябва да се възползваме от наученото в предишната среща. Нужно е да подходим различно както в защита, така и в нападение, тъй като те със сигурност ще приложат нови тактически решения и очаквам да играят с повече енергия спрямо миналия мач“, заяви Жоан Пеняроя.

Дубай се представя отлично през този сезон в Евролигата, особено пред собствена публика, където има само две поражения. Едната загуба дойде срещу Париж, а преди това успех в Азия записа отборът на Цървена звезда още в четвъртия кръг. Селекцията на Шави Паскуал в момента е с баланс 9-4 в най-силния европейски клубен турнир.



Партизан също посреща този двубой в добро настроение след три победи в четири домакински срещи от Евролигата, но сега ще трябва да гостува след пауза от почти месец далеч от дома. За последно „черно-белите“ играха навън на 30 октомври срещу Жалгирис, когато допуснаха поражение. В момента те са с актив от 7 победи и 6 загуби, заемайки 11-а позиция в подреждането.

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