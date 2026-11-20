Нюкасъл също се реши да строи нов стадион

Нюкасъл се готви да сложи край на 134-годишната история на легендарния „Сейнт Джеймс Парк“ и да построи своя нов дом. „Свраките“ играят на въпросния стадион още от 1892 година насам, но саудитските собственици на клуба решиха, че е настъпил моментът отборът и неговите привърженици да получат свръхмодерен стадион.

„Дейли Мейл“ разкри, че шефовете на клуба са се срещнали този месец с представители на компанията „Голдман Сакс“, за да обсъдят плановете за финансиране на стадион с 65 000 места в стил „Алианц Арена“ в Мюнхен, разположен в „Лийзис Парк“. Обсъжданата цена е 1,3 млрд. евро.

Разходите ще бъдат поети изцяло от клуба, а не от саудитските му инвеститори, като официално решение може да бъде обявено в началото на следващата година.

Градските власти в Нюкасъл вече са провели проучвания на флората и фауната, след като се появиха притеснения относно популацията на прилепи на терена, избран за изграждането на арената.

Вариант с разширяването на култовия „Сейнт Джеймс Парк“ също остава вариант, но собствениците смятат, че изцяло ново съоръжение с най-съвременно оборудване е най-прекият път към редовно съревнование с европейския елит.

Според „Дейли Мейл“ първите проекти, предложени от архитектите, се оприличават от видялите ги на „Алианц Арена“ на Байерн (Мюнхен) и на „Уанда Метрополитано“, където играе Атлетико Мадрид. Нагласите на ръководството клонят именно към визията на дома на германския гранд.

Нюкасъл преминава през труден спортно-технически период, като новият мениджър Матиас Яйсле все още не успява да стабилизира представянето на тима в Премиър лийг.

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