Зак Браун изключи възможността Макларън да разработи собствен двигател

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун изключи възможността базираният в Уокинг състав да разработи собствен двигател за идващата през 2030 година нова V8 ера.

Вчера в медийното пространство се появи информация, че ФИА иска да ограничи всеки производител до най-много два отбора, на които да предоставя задвижващи системи. Това ще засегне най-много Мерцедес, тъй като в момента двигателите на германската компания се използват от общо четири отбора – заводският тим на Сребърните стрели, Макларън, Алпин и Уилямс.

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„Това е възможност, която сме обмисляли в миналото, но сме много доволни от сътрудничеството си с Мерцедес. Мисля, че доказахме, че можем да печелим шампионски титли с тях, така че нямаме никакво намерение да използваме друга задвижваща система в автомобилите си освен тази на Мерцедес“, заяви Браун.

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Неговият коментар обаче беше направен преди да се появи информацията, че ФИА иска да ограничи всеки производител до максимум два отбора. Ако това бъде въведено, то Мерцедес ще трябва да загуби два тима за сметка на Ауди, Хонда или Кадилак, които засега доставят мотори на по само един екип.

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Снимки: Gettyimages