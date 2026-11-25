На феновете на Формула 1 не може да им се угоди

Изминалата надпревара за Гран При на Лас Вегас влезе в историята на Формула 1 като състезанието с най-много изпреварвания, след като в Града на греха бяха отчетени общо 352 размени на позиции.

В голяма част от случаите даден пилот изпреварваше свой съперник на дългата близо два километра права на The Strip, след което почти моментално губеше спечелената позиция на правата след 16-ия завой. Така състезанието в Лас Вегас наподобяваше по-скоро битка на овал, отколкото надпревара на градско трасе, където сме свикнали да наблюдаваме изключително ограничен брой успешни атаки.

35 lead changes in Las Vegas! 😱 Keep watching to see each of the moves for P1 🔁 #F1 #LasVegasGP https://t.co/qdZVzuvXp5 — Formula 1 (@F1) November 24, 2026

Един такъв пример е тазгодишната Гран При на Испания на новото трасе в Мадрид, което прие за първи път световния шампионат през септември. Състезанието в испанската столица се превърна в истинска процесия, след като в него не беше отчетено нито едно изпреварване на пистата, а всички размени на позиции се случиха при спиранията в бокса.

Тогава всички критикуваха както самата писта, така и правилата, които значително ограничават пилотите в битките им на трасето. Сега, малко повече от два месеца по-късно, отново имаше критики към правилата, въпреки че самото състезание беше изключително атрактивно и включваше рекорден брой изпреварвания.

Seeing those gaps in real life! 🤯👀 #F1 #LasVegasGP https://t.co/p8j8oVAUCv — Formula 1 (@F1) November 24, 2026

Това показва колко трудно е да се угоди на феновете на Формула 1 – мисия, която изглежда почти невъзможна. Основните критики към новите правила са свързани с така наречените „изкуствени“ изпреварвания, но реално погледнато, за подобни изпреварвания можем да говорим още от 2011 година.

Именно тогава беше въведена системата DRS, която позволяваше на атакуващия пилот да отваря задното си крило и да развива по-висока скорост на правите. Така много често ставахме свидетели на ситуации, в които даден състезател просто задминаваше свой съперник, без последният да има реална възможност да се защити.

Гран При на Лас Вегас разби рекорда за най-много изпреварвания в историята

Малко след въвеждането си системата DRS също имаше своите критици, но повечето отзиви за нея бяха положителни и с годините феновете свикнаха с тази динамика в състезанията. Сега обаче, когато правилата отново са изградени на сходен принцип и дават предимство на атакуващия пилот, критиките са много по-отявлени. До известна степен те изглеждат неоснователни, като се има предвид, че вече 15 години правилникът на Формула 1 включва механизъм, даващ предимство на състезателя в по-задна позиция.

Последният сезон, в който можем да говорим за „истински“ изпреварвания, е 2010 година, когато беше премахнато дозареждането с гориво в хода на състезанията, а пилотите не разполагаха нито с DRS, нито с KERS. Всеки, който е гледал Формула 1 по това време, може да се абстрахира от носталгията и да си даде реална сметка колко скучни всъщност бяха състезанията тогава, както и в предходните години, когато голяма част от размените на позиции се случваха при спиранията в бокса за дозареждане с гориво.

Верстапен за изпреварванията в Лас Вегас: За мен това не е Формула 1!

В крайна сметка феновете на Формула 1 хем искат да гледат оспорвани състезания с много изпреварвания, хем в същото време не одобряват механизмите, които правят тези изпреварвания възможни. А намирането на идеалния баланс между естествената битка на пистата и атрактивността на надпреварите изглежда все по-трудна задача. И може би каквито и правила да бъдат въведени във Формула 1, винаги ще има недоволни.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages