Технически проблем лишил Пиер Гасли от възможността за сензационна победа в Лас Вегас

Пиер Гасли смята, че е имал нужното темпо дори да се бори за победата в Гран При на Лас Вегас, ако повреда в охладителната система не бе компрометирала представянето на неговия болид в решителната фаза на надпреварата.

Френският пилот на Алпин потегли от осмата позиция, но след 31 от общо 50 обиколки вече се движеше трети, непосредствено зад бъдещия победител Макс Верстапен от Ред Бул и Джордж Ръсел с Мерцедес. В рамките само на следващите четири тура обаче Гасли загуби цели пет позиции и се срина до осмото място, изпреварен последователно от Ландо Норис, Оскар Пиастри, Андреа Кими Антонели, Люис Хамилтън и Шарл Леклер.

On a roll in Vegas 🎲 The boys secured some of their best results of the year at the #LasVegasGP 🎰 https://t.co/hT26QaLWXy — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 24, 2026

Тридесетгодишният състезател разкри, че причината за този срив е сериозен технически дефект в неговия болид А526. В крайна сметка той успя да пресече финалната линия на пето място, възползвайки се от инцидента на Ръсел с предпазните заграждения и сблъсъка между съотборниците във Ферари Хамилтън и Леклер. След финала французинът опита да запази оптимизъм, въпреки че пропусна възможността за шести подиум в своята кариера.

On the move 📈 https://t.co/ENs8FYWuJ6 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 23, 2026

„Не бих го нарекъл точно разочарование. Предпочитам да започна с факта, че това беше най-силното ни състезание като отбор и определено ще извлечем положителните страни. Беше изключително вълнуваща надпревара и наистина се наслаждавах на битките в челото. В началото летяхме по пистата и успях да си пробия път чак до третото място.



„В онзи момент наистина усещах, че разполагаме със скоростта дори да атакуваме първото място. Точно когато излязох трети обаче, по радиото ме предупредиха, че колата прегрява и трябва да намаля мощността на двигателя. Наложи се да караме с намалена мощност в продължение на 45 обиколки. В мига, в който превключих на най-агресивния режим за охлаждане, загубих позиции още до пети завой и на задната права. Загубих две места за една обиколка и започнах да изоставам сериозно, докато управлявахме температурата.



„Ще анализираме детайлно случилото се. Виждам, че всички сте с дебели зимни якета, аз самият също нося зимно яке, така че не разбирам напълно защо болидът прегря. Въпреки всичко отборът положи невероятни усилия. В най-тежкия режим губех по над секунда на обиколка. Доволен съм от петото място, но колата беше изключително бърза и можехме да вземем много повече от това състезание“, заяви Гасли.

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Снимки: Gettyimages