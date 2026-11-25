Ще спре ли Априлия хегемонията на Дукати в MotoGP?

Априлия не успя да спечели световната титла при пилотите в MotoGP през 2026 година, която стана притежание на Марк Маркес с Дукати.

Марката от Ноале обаче ще има шанс да вземе утешителната награда и да прекъсне хегемонията на Дукати в конструкторския шампионат. Преди финалния кръг за сезона Априлия има преднина от 9 точки пред Дукати, а с оглед числеността на моторите на Априлия в челото, вероятността Дукати да заличи това си изоставане за един уикенд не е много голяма.

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Според регламента, даден производител печели точки за конструкторския шампионат само със своя най-предно класиран мотор във всеки спринт и всяко състезание. Това означава, че дори и Дукати да спечели и спринта, и състезанието във Валенсия, без значение с кой пилот, ако състезател на Априлия завърши втори и в двата старта на „Рикардо Тормо“, титлата ще отпътува за Ноале.

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За Априлия това би била първа конструкторска титла, което ще сложи край на 6-годишната хегемония на Дукати. Производителят от Борго Панигале неизменно триумфира в конструкторския шампионат от 2020 година насам, а преди това Хонда спечели четири поредни титли.

APRILIA ARE THE 2026 TEAMS' CHAMPIONS! 🟣 👑 #PortugueseGP 🇵🇹 | #MotoGP https://t.co/cI9qgz0zEk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

Заводският тим на Априлия вече си подсигури отборната титла, като това се случи още след спринта в Португалия миналата събота. Това е и първата световна титла изобщо за Априлия, а до края на сезона марката от Ноале ще опита да добави и тази при конструкторите към своя актив.

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Снимки: Gettyimages