Астън Мартин не може да бъде конкурентен във Формула 1 с тази задвижваща система

Фернандо Алонсо е категоричен, че отборът на Астън Мартин няма шанс да се бори със своите конкуренти във Формула 1, тъй като задвижващата система на Хонда е прекалено слаба.

Формула 1 промени регулациите за този сезон и използва двигатели с 47% електрическа енергия, но агрегатът на Хонда страда и от липса както на мощност, така и на надеждност. Подобренията по правилото ADUO увеличиха конските сили за сметка на управляемостта на болида, като Алонсо описа проблема като произволно превключване на по-ниски предавки.

Just a man and his Lego. #LasVegasGP https://t.co/XUKWeBvAeC — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 22, 2026

В Бразилия Ланс Строл отпадна за 13-и път през сезона, този път заради ERS системата, а в Лас Вегас бе ред на Алонсо. Това обаче се случи едва в края на състезанието. Хонда прие цялостното представяне като успех, въпреки почти тоталната липса на изпреварвания. Motorsport.com пише, че в Невада не помогна и високоскоростната конфигурация на трасето, тъй като AMR26 е бил с 33 км/ч по-бавен от най-бързите болиди в квалификацията, а този пасив се е променил на 27 км/ч на правите в състезанието.

„Откъм двигател сме далеч назад и в момента не можем да се конкурираме с останалите. На писти като Лас Вегас губим повече от две секунди на обиколка само на правите, а надеждността на болида не е на търсеното от нас ниво. Никой в отбора не е доволен от тази задвижваща система, но също така знаем, че в Хонда полагат много усилия за подобрения. Аз виждам това и то ми дава увереност за следващия сезон“, каза Алонсо.

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Двукратният световен шампион подчерта, че работата по шасито е дала резултат. Той бе девети на „Зандвоорт“ и завърши осми на „Сепанг“ в мокрото състезание там. Това бяха две състезания, в които мощността на двигателите нямаха чак толкова голямо значение, колкото в Лас Вегас.

One more moment in the spotlight for our special #LasVegasGP livery with @CoreWeave. https://t.co/jw5QRyCu3i — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 24, 2026

„Ъпгрейдът от Будапеща трябваше да ни гарантира определени времена за обиколка и той направи точно това. Там бяхме конкурентни, а освен това спечелихме точки в Нидерландия и в Малайзия.



„Само с един голям ъпгрейд на шасито успяхме да се изкачим в средата на класирането, така че това ми дава увереност, че вървим в правилната посока. Вярвам, че е само въпрос на време и ние да разполагаме с много добър автомобил“, завърши той.

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Снимки: Gettyimages