Маверик Винялес ще пропусне финала на сезона в MotoGP, което практически слага край на неговата кариера в кралския клас по възможно най-неприятния начин.
Испанецът продължава да изпитва трудности в лявото рамо, което той контузи по време на квалификацията в Германия през юли 2025. Оттогава насам Винялес вече има пропуснати 16 състезания, а предстоящата Гран При на Валенсия ще бъде неговият 17-ти пропуснат старт за последните малко повече от 16 месеца.
Мястото на Винялес в състава на Tech3 КТМ отново ще бъде заето от Пол Еспаргаро. За тестовия пилот на КТМ това ще бъде общо шесто участие през сезона. До момента най-доброто му класиране е 13-то място от Гран При на Великобритания, а в Португалия миналата седмица той завърши 16-ти.
Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages