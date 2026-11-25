Маверик Винялес пропуска финала на сезона в MotoGP

Маверик Винялес ще пропусне финала на сезона в MotoGP, което практически слага край на неговата кариера в кралския клас по възможно най-неприятния начин.

Испанецът продължава да изпитва трудности в лявото рамо, което той контузи по време на квалификацията в Германия през юли 2025. Оттогава насам Винялес вече има пропуснати 16 състезания, а предстоящата Гран При на Валенсия ще бъде неговият 17-ти пропуснат старт за последните малко повече от 16 месеца.

Maverick Viñales will miss this week's Grand Prix of Valencia as fellow Spaniard Pol Espargaró steps in for the final round of the season at the Circuit Ricardo Tormo @MotoGP @KTM_Racing @redbullmotors @motul https://t.co/071ZrsJsjq — Tech3 Racing (@Tech3Racing) November 24, 2026

Мястото на Винялес в състава на Tech3 КТМ отново ще бъде заето от Пол Еспаргаро. За тестовия пилот на КТМ това ще бъде общо шесто участие през сезона. До момента най-доброто му класиране е 13-то място от Гран При на Великобритания, а в Португалия миналата седмица той завърши 16-ти.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages