Как Исан Гевара може да открадне титлата в Moto2 от Ману Гонсалес във Валенсия?

За втора поредна година титлата в клас Moto2 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта ще се реши във финалния старт за сезона във Валенсия.

Преди състезанието на „Рикардо Тормо“ Мануел Гонсалес е лидер в генералното класиране, като след нула, която записа в Португалия, пилотът на ИнтактГП има преднина от 4.5 точки пред Исан Гевара. Състезателят на Прамак прави много силна втора половина на сезона, в която записа серия от три поредни победи в Австрия, Япония и Индонезия, за да се върне в борбата за титлата, след като в даден момент той изоставаше с 47.5 пункта от Гонсалес.

Ману Гонсалес остава начело в Moto2 след невероятна драма в Португалия

Със сигурност Гевара ще се надява тази тенденция да продължи и във Валенсия, където преди година той спечели първата си победа в Moto2. Ако пилотът на Прамак дублира този си успех, той ще стане световен шампион, независимо какво направи Гонсалес, който не трябва да губи повече от 5 точки от своя съперник на „Рикардо Тормо“.

Как Гевара може да открадне титлата от Гонсалес във Валенсия:

Ако Гевара спечели, той е шампион

Ако Гевара е 2-ри, Гонсалес трябва да е 4-ти

Ако Гевара е 3-ти, Гонсалес трябва да е 5-ти

Ако Гевара е 4-ти, Гонсалес трябва да е 8-ми

Ако Гевара е 5-ти, Гонсалес трябва да е 10-ти

Ако Гевара е 6-ти, Гонсалес трябва да е 11-ти

Ако Гевара е 7-ми, Гонсалес трябва да е 12-ти

Ако Гевара е 8-ми, Гонсалес трябва да е 13-ти

Ако Гевара е 9-ти, Гонсалес трябва да е 14-ти

Ако Гевара е 10-ти, Гонсалес трябва да е 15-ти

Ако Гевара е 11-ти, Гонсалес трябва да е 16-ти

Ако Гевара е 12-ти, Гонсалес е шампион

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages