Гран При на Лас Вегас разбира рекорда за най-много изпреварвания в историята

Тазгодишното издание на надпреварата за Гран При Лас Вегас влиза в историята на Формула 1 като състезанието с най-много регистрирани изпреварвания.

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Битката в Града на греха приличаше по-скоро на овална така, като по все още непотвърдена информация в хода на дистанцията от 50 обиколки са направени цели 352 изпреварвания. Само 35 от тях бяха за първото място, което в крайна сметка стана притежание на Макс Верстапен.

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С тези 352 изпреварвания днешното състезание в Лас Вегас се изстрелва на първото място в класацията, изпреварвайки Гран При на Нидерландия от 2023 година. Тогава в смесените условия на „Зандвоорт“ бяха отчетени 188 размени на позиции, докато досегашният първенец за най-много изпреварвания на сухо беше Гран При на Китай от 2016 година със 170.

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Важно е да се отбележи, че в тази статистика не се броят изпреварванията, направени в първата обиколка на състезанието. В Лас Вегас днес със сигурност щеше да има още повече изпреварвания, ако нямаше продължителен период с кола за сигурност непосредствено пред средата на дистанцията.

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Този рекорд идва малко повече от два месеца след дебютното издание на Гран При на Испания в Мадрид. На „Мадринг“ официално не беше отчетено нито едно изпреварване на пистата, а всички размени на позиции станаха през пит-лейна и след отпадания.

Топ 10 на състезанията с най-много изпреварвания в историята на Формула 1:



1. Лас Вегас 2026 – 352

2. Нидерландия 2023* – 188

3. Китай 2016 – 170

4. Бразилия 2012* – 158

5. Турция 2011 – 132

6. Канада 2011* – 129

7. Белгия 2011 – 99

Лас Вегас 2023 – 99

9. Китай 2011 – 98

10. Китай 2012 – 94



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Снимки: Gettyimages