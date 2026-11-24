Гол в самия край донесе нова чиста победа у дома за Бодьо/Глимт

Бодьо/Глимт изтръгна драматична победа вкъщи с 1:0 срещу ЛАСК в мач от 5-ия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Единственото попадение дойде в продължението на двубоя и бе дело на резервата Андреас Хелмерсен (90+2‘).

По този начин норвежците взеха втора чиста победа у дома и вече са със 7 точки, като все още не са допускали гол на собствения си стадион. На серията от две поредни победи на ЛАСК пък бе сложен тъжен край, като австрийците остават със 6 пункта.

Първата част премина под доминацията на домакините, които обаче така и не успяха да открият резултата. Може би най-близо до гола бе халфът Сондре Аукленд, който малко преди края на полувремето се озова в добра позиция в наказателното поле, но стреля в аут.

Втората част продължи в същото темпо – с натиск на домакините, но без чисти ситуации. Дори напротив - в 70-ата минута левият халф-бек на ЛАСК Иван Дибанго получи топката в наказателното поле, но ударът му бе много нескопосан. Десетина минути по-късно пък Патрик Берг стреля много опасно от пряк свободен удар, но стражът на австрийците успя да избие в корнер.

JA, du ser riktig!!! 🥳 https://t.co/atPopBVd45 — FK Bodø/Glimt (@Glimt) November 24, 2026

Така се стигна до продължението на двубоя, когато норвежците изковаха победата. След центриране от пряк свободен удар топката стигна до Фредерик Бьоркан, който от наказателното поле подаде към резервата Андреас Хелмерсен. Той на свой ред насочи топката във вратата с глава и тя премина голлинията за 1:0, което хвърли в екстаз домакинските фенове.

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Снимки: Imago