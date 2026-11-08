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Левски и ЦСКА влизат в здрава битка за върха в efbet Лига
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Дубълът на Черно море с изразителна победа

  • 8 ное 2026 | 16:27
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Дубълът на Черно море с изразителна победа

Черно море II (Варна) надигра у дома едноименния тим на Девня с 4:0. Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. „Моряците“ взеха инициативата още след началния съдийски сигнал. До почивката пропуснаха няколко възможности пред противниковата врата. 120 секунди след започване на втората част, Стефан Монев откри резултата от дузпа. После за домакините стана по-лесно. Влезлият като резерва Емил Йорданов удвои в 55-ата минута. Десетина по-късно, Кристиан Михайлов направи резултата категоричен. Четвъртият гол вкара Габриел Петков, също влязъл като резерва.

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