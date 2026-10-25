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Дубълът на Черно море се справи с Бенковски

  • 25 окт 2026 | 16:38
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Дубълът на Черно море се справи с Бенковски

Черно море II (Варна) победи гостуващия му Бенковски (Исперих) с 4:2. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига. Дъжд от голове през първото полувреме. След изпълнение на корнер и разиграване, Кирил Петров с глава прати топката във вратата на Бенковски в 5-ата минута. В 13-ата Дилян Ганев изравни. Скоро обаче „моряците“ отново поведоха, след като Кристиян Михайлов засече с глава центриране от десния фланг и оставен напълно непокрит, вкара втория гол за тима си. В 25-ата минута капитанът Янчо Андреев се разписа с удар от наказателното поле за 2:2. В 40-ата минута Кирил Петров даде нов аванс на Черно море. Всичко приключи в 69-ата минута, когато Кристиан Михайлов реализира за 4:2 с хубав удар извън наказателното поле.

Снимки: fcbenkovskiisperih.com

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