Аталанта надви Монца в сблъсъка на закъсалите

Аталанта победи Монца с 1:0 като гост в мач от 11-тия кръг на Серия “А” и сложи край на близо едномесечното си чакане за успех. Единственото попадение в двубоя реализира Никола Кръстович в началото на второто полувреме. Това беше сблъсък между два от отборите в най-лоша форма. Българският играч на Монца Валентин Антов пак беше резерва, но пак не влезе в игра и остава с единствени 15 минути през сезона.

Домакините бяха по-активният отбор през първата част и създадоха няколко отлични възможности. Вратарят на Аталанта Марко Карнезеки се превърна в един от героите за своя тим, след като трябваше да направи четири спасявания само в рамките на 40 секунди. Той се намеси при два удара на Густаво Варела, а след това спря и опитите на Лоренцо Лукези и Джей Робинсън.

Варела пропусна и друга добра възможност, като стреля над вратата от близка дистанция след подаване на Робинсън. В редките си атаки Аталанта също успя да създаде опасност, но Шарл Де Кетеларе не намери целта.

Гостите стигнаха до гола в 49-ата минута, при това донякъде противно на развоя на срещата. Лоренцо Бернаскони проби по левия фланг и центрира ниско в наказателното поле. Вратарят Ноел Тьорнквист не успя да улови топката и я отклони право към Никола Кръстович, който от непосредствена близост я прати във вратата за 1:0.

След почивката Аталанта изглеждаше като различен отбор и започна да контролира по-добре случващото се на терена. Марио Пашалич бе близо до втори гол, но Тьорнквист успя да се намеси с протегнат крак. Малко по-късно Едерсон също тества стража на Монца.

В 75-ата Кръстович можеше да сложи точка на спора, след като получи подаване от Елиф Елмас, но ударът му премина на сантиметри от гредата.

Монца не се отказа и в края отново потърси изравняването. Андреа Колпани отправи силен удар с левия крак, който бе отразен от Карнезеки. В добавеното време Колпани падна в наказателното поле и поиска дузпа, но претенциите му не бяха уважени.

Напрежението остана до последния съдийски сигнал, а треньорът на Монца Иван Юрич бе изгонен в края на срещата.

Така Аталанта се върна към победите след шест поредни мача без успех във всички турнири и записа важни три точки в битката в долната половина на таблицата. Монца пък допусна четвърта загуба в последните си пет срещи в първенството.

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