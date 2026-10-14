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Разследване разкри финансови схеми на Абрамович за стотици милиони долари

  • 14 окт 2026 | 12:57
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Разследване разкри финансови схеми на Абрамович за стотици милиони долари

Бившият собственик на Челси Роман Абрамович е използвал услугите на финансови консултанти, за да укрива огромното си състояние и да избягва данъчни задължения. Разследващ екип на “Би Би Си” се сдоби с документи, които сочат за целенасочено фалшифициране и антидатиране на финансови отчети. В мащабната схема фигурират трансакции за стотици милиони долари.

Публикуваните материали разкриват нерегламентирани практики при управлението на финансови средства, като ключова роля са изиграли консултанти в Кипър, включително лица, свързани с компанията „Делойт“. Един от случаите засяга дружеството „Амискан Инвестмънтс“, което в отчетите си за 2003 година е вписало луксозни активи на Роман Абрамович на стойност 672 милиона долара.

В активите на русия олигарх са влизали имоти във Великобритания и Франция, частни самолети, както и суперяхтата „Пелорус“ на стойност 147,5 милиона долара. Последвалите корекции в документацията и антидатираните договори обаче са позволили заличаването на тези активи от отчетите и прехвърлянето им към фирма, регистрирана на Британските Вирджински острови.

Вниманието на разследващите е насочено и към дружеството „Кравин Инвестмънтс“, през чиито сметки са преминали приблизително два милиарда долара. Специално съставената документация е представила тези средства като притежание на друго лице, което е позволило избягването на данъчно облагане в Кипър. Правни експерти по финансови престъпления подчертават, че иззетите материали съдържат ясни белези на измама, макар по случая все още да няма официално съдебно решение.

Самият Абрамович категорично отхвърля обвиненията в незаконни действия. Неговите адвокати заявиха пред “Би Би Си”, че няма доказателства той да е знаел за манипулациите с документите или лично да ги е нареждал. Позиция изрази и кипърският клон на „Делойт“, като подчерта, че винаги е действал според закона, но вече няма достъп до документацията от въпросния период.

Случаят придоби още по-голям мащаб след налагането на международните санкции заради руската инвазия в Украйна през 2022 година. Британското правителство включи олигарха в санкционния списък, а властите на остров Джърси замразиха негови активи на стойност 5,4 милиарда паунда. Проверките на финансовите му операции обаче продължават с пълна сила.

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