Денис Карягин с 18 точки, Стоил Палев помогна за драматична победа на Фано в Италия

Българските волейболисти Денис Карягин и Стоил Палев имаха важен принос за драматичната победа на своя Есенс Хотелс Фано като гост на Алва Инокс Порто Виро с 3:2 (25:16, 19:25, 25:16, 20:25, 15:12) в двубой от 6-ия кръг на италианската Серия А2 при мъжете.

Срещата се игра на 22 ноември в зала „Палацето дело Спорт“ в Порто Виро и продължи 2 часа и 3 минути.

Денис Карягин изигра силен мач и завърши с 18 точки (3 блока, 50% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане, +7).

Българският посрещач реализира 15 точки от атака при 30 опита и добави 3 успешни блокади.

Карягин започна като титуляр и остана на игрището през всичките пет гейма, като бе втори по резултатност за победителите.

Другият българин в състава на Фано — Стоил Палев, също започна като титуляр и завърши с 2 точки (1 блок и 33% ефективност в атака, -3).

Младият български разпределител имаше важна роля за организацията на играта на Фано, който демонстрира характер и успя да измъкне победата след петгеймова битка.

Най-резултатен за победителите стана Джулио Пинали с 20 точки (3 блока и 43% ефективност в атака).

Стефано Трилини добави 15 точки, от които цели 5 блокади, а Клаудио Катанео завърши с 9.

За домакините от Порто Виро най-резултатен бе Никола Тиоцо с 21 точки (2 блока, 2 аса и 49% ефективност в атака).

Ян Клобучар добави 15 точки, а Алберто Загето и Лоренцо Гротоли се отчетоха с по 12.

Фано започна по-добре и спечели убедително първия гейм с 25:16, но домакините успяха да изравнят след 25:19 във втората част.

Гостите отново поведоха след 25:16 в третия гейм, но Порто Виро не се предаде и изпрати срещата в тайбрек след 25:20 в четвъртата част.

В решителния пети гейм съотборниците на Денис Карягин и Стоил Палев показаха по-здрави нерви и стигнаха до победата с 15:12.

Фано демонстрира сериозно превъзходство на блокада, като реализира 16 точки от този елемент срещу 11 за Порто Виро.

Фано прибави 2 точки към актива си след успеха с 3:2.

АЛВА ИНОКС ПОРТО ВИРО – ЕСЕНС ХОТЕЛС ФАНО 2:3 (16:25, 25:19, 16:25, 25:20, 12:15)

ПОРТО ВИРО: Андреа Пегораро 5, Алберто Загето 12, Никола Тиоцо 21, Лоренцо Сперото 3, Лоренцо Гротоли 12, Ян Клобучар 15 – Давиде Морджезе-либеро (Габриеле Килиоро 1, Джакомо Брондоло, Емануеле Тасони, Егон Лампрехт – либеро, Диего Кантагали, Якопо Милан)

Старши треньор: МАТЕО БОЛОНЯ

ФАНО: СТОИЛ ПАЛЕВ 2, Джулио Пинали 20, ДЕНИС КАРЯГИН 18, Стефано Трилини 15, Клаудио Катанео 9, Алесандро Тондо 8 - Алберто Бенедиченти-либеро (Давиде Боскини, Кристиан Фалкони, Андреа Усанца, Матео Мескиари, Емануеле Дзанола, Себастиано Бизото)

Старши треньор: МАРКО БОНИТА.

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