Алекс Николов е реализатор №3 и №1 по асове в Италия!

Българският национал Александър Николов продължава да впечатлява с изявите си в италианската Суперлига. Посрещачът на Кучине Лубе (Чивитанова) заема третото място в класацията на реализаторите през сезон 2026/2027, а освен това дели първата позиция по директни точки от начален удар.

Според официалната статистика на LegaVolley Алекс Николов е реализирал 114 точки в 6 двубоя и 20 изиграни гейма.

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Пред него в класацията са единствено французинът Натан Ферал със 130 точки и белгиецът Фере Регерс със 123 точки.

Особено впечатляваща е средната резултатност на българския национал. Николов записва по 5,70 точки на гейм, докато Ферал има средно 5,00, а Регерс – 5,13.

Така българинът има най-високата средна резултатност сред първите трима в подреждането.

Алекс Николов е реализирал 91 точки от атака, 18 аса и 5 блокади.

Българският национал е атакувал 168 пъти, като е записал 54,2% ефективност в атака.

Топ 10 на реализаторите в италианската Суперлига:

Натан Ферал – 130 точки

Фере Регерс – 123

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ – 114

4. Базил Дермо – 113

5. Тео Фор – 97

6. Алесандро Микелето – 92

7. Нумори Кейта – 90

8. Алесандро Боволента – 90

9. Диего Фрасио – 88

10. Леонардо Лукас Леодольтер – 85

Алекс Николов е №1 по асове

Още по-впечатляващо е представянето на българския волейболист от начален удар.

Николов има 18 аса в 20 гейма, което прави средно 0,90 директни точки от сервис на гейм.

Със същия брой асове е и Лука Поро от Модена, който също е изиграл 20 гейма.

След тях се нарежда италианският национал Алесандро Микелето от Тренто със 17 аса.

Алекс Николов продължава да бъде сред най-опасните изпълнители на начален удар в италианското първенство, като съчетава силен сервис с висока резултатност в нападение.

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