Нова ера във волейбола: FIVB одобри ключови промени в правилата

Международната федерация по волейбол (FIVB) официално прие пакет от промени в правилника за класическия и плажния волейбол по време на своя 40-и конгрес в Пунта Кана, Доминиканска република. Част от нововъведенията вече бяха изпитани в реални условия по време на международни турнири като Лигата на нациите и европейските първенства, а след края на тестовия период световната централа ги утвърди окончателно.

Една от основните реформи осигурява значително по-голяма тактическа свобода на треньорските щабове. Лимитът за смени в рамките на един гейм се увеличава от шест на осем, което ще позволи на специалистите да реагират по-гъвкаво на събитията на полето. Наред с това отборите ще могат да картотекират състави от 12 до 14 състезатели, а окончателният списък за конкретен мач ще може да се подава до един час преди първия съдийски сигнал.

Нови детайли се въвеждат и при изпълнението на сервис. Играчите остават длъжни да спазват стриктно позиционната ротация при свирката на рефера, но веднага след въвеждането на топката в игра ще имат по-голяма свобода на движение. Прецизирано е и правилото за контакт на топката с тавана на залата – разиграването ще продължава при първо или второ докосване, при условие че топката остане в същото игрално поле.

FIVB въвежда мерки и за оптимизиране на съдийската работа. Арбитрите вече няма да са длъжни да използват свирката при напълно очевидни ситуации, като явни аутове или сервиси, които не успяват да прехвърлят мрежата. Регламентира се и комуникацията край страничната линия – треньорите вече ще имат възможност да се доближат до първия съдия, за да потърсят обяснение за конкретно отсъждане или вида на заявеното видеоповторение.

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