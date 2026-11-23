Християн Димитров заби 17 точки и изведе Равена до категорична победа

Българският диагонал Християн Димитров изигра отличен мач и стана най-резултатен при категоричната победа на Консар (Равена) над Групо Физиомед Алeма Енерджи (Мачерата) с 3:0 (25:23, 25:22, 25:19) в среща от 6-ия кръг на италианската Серия А2.

Двубоят се игра в зала „Пала Де Андре“ в Равена, а домакините се наложиха след 93 минути игра.

Християн Димитров бе най-резултатен в срещата със 17 точки (1 блок, 2 аса, 52% ефективност в атака).

Българският волейболист реализира 14 успешни атаки от 27 опита и имаше основна заслуга за успеха на своя тим.

Равена демонстрира по-добра ефективност в нападение – 47% срещу 43% за Мачерата, като двата отбора завършиха с по 5 успешни блокади.

Домакините имаха предимство и от начален удар, като реализираха 7 аса срещу 6 за гостите.

Най-оспорван бе първият гейм, в който Равена успя да наложи волята си с 25:23. Във втората част домакините отново бяха по-концентрирани в решителните моменти и спечелиха с 25:22.

В третия гейм Равена постепенно увеличи преднината си и затвори двубоя след 25:19.

Освен Димитров, силно за победителите се представи Роберто Коминети с 13 точки (1 блок, 2 аса, 43% ефективност в атака).

Марко Пиероти добави 8 точки (1 блок, 44% ефективност в атака).

За гостите от Мачерата най-резултатен бе Марко Новело с 16 точки (1 блок, 2 аса, 50% ефективност в атака).

Едоардо Маркети завърши с 10 точки (4 блока, 100% ефективност в атака), а Симон Плаские добави 8 точки (3 аса, 42% ефективност в атака).

Серия А2 на Италия, 6-и кръг

КОНСАР РАВЕНА – ГРУПО ФИЗИОМЕД АЛЕМА ЕНЕРДЖИ МАЧЕРАТА 3:0 (25:23, 25:22, 25:19)

РАВЕНА: Алес Ерати 5, Антонино Русо 4, Роберто Коминети 13, Мартин Бергер 4, ХРИСТИЯН ДИМИТРОВ 17, Марко Пиероти 8 – Рикардо Гои-либеро (Лука Юрларо, Лоренцо Чампи, Андреа Джани, Леонардо Капиоцо, Андреа Асоли, Симоне Фабри)

Старши треньор: АНТОНИО ВАЛЕНТИНИ

МАЧЕРАТА: Давиде Диаферия 4, Лоренцо Еспозито, Симон Плаские 8, Едоардо Маркети 10, Марко Новело 16, Луиджи Рандацо 7 – Андреа Маркизио-либеро (Йонут Амбросе, Карим Дадаш, Габриеле Дзилио, Алесандро Бекио, Рубин Даниел Фраге 1, Диего Долчини, Леонардо Габриел Санду)

Старши треньор: ДЖАНИНИ РОМАНО.

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