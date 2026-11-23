Ива Дудова: В Шампионската лига ни очаква изпитание, за което сме се подготвили отлично

Турският гранд Еджзаджъбашъ Перон (Истанбул) открива кампанията си в Група „Д“ на Шампионската лига с домакински сблъсък срещу сръбския ОК ТЕНТ Обреновац. Подготовката на „оранжево-белите“ за престижния европейски турнир продължава на високи обороти, като тимът завършва деня с една тренировка.

Диагоналът на истанбулския състав и националка на България Ива Дудова изрази своите очаквания преди срещата:

„За нас е от изключително значение да поддържаме високо ниво на волейбол и да надграждаме във всеки мач. В Шампионската лига ни очаква ново изпитание, за което сме се подготвили отлично. Наясно сме, че трябва да бъдем пределно концентрирани от първата до последната точка. Надявам се със силна игра и победа на терена да зарадваме нашите привърженици.

“Зала „Еджзаджъбашъ ХДИ Сигорта“ е готова за европейски емоции

Преди първия съдийски сигнал домакините ще продължат започнатата през миналия сезон традиция със символичното хвърляне на монета. Този път честта се пада на клубната легенда и бивш капитан Неслихан Демир. Тя игра за Еджзаджъбашъ в рамките на седем сезона, в които триумфира два пъти със Световното клубно първенство на ФИВБ, веднъж с Шампионската лига на ЦЕВ, спечели шампионската титла на Турция, както и по два пъти Купата и Суперкупата на страната.

Допълнителен български акцент в срещата ще бъде присъствието на международния съдия Ивайло Иванов, който е назначен за първи рефер на двубоя.

Феновете на Еджзаджъбашъ Перон Истанбул се готвят да запълнят трибуните до краен предел и да създадат незабравима обстановка. За празничното настроение по време на двубоя ще допринесе и клубният талисман Тайгър.

Сблъсъкът между Еджзаджъбашъ Перон Истанбул и ОК ТЕНТ Обреновац ще се изиграе във вторник, 24 ноември 2026 г., от 19:00 ч. в Спортна зала „Еджзаджъбашъ ХДИ Сигорта“ и ще се излъчва пряко по спортния канал „табии спор“. Билетите за срещата вече са достъпни за феновете чрез платформата „билетиниал“.

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