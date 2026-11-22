Джулия Станев с 4 блокади, Маркет е на финал в BIG EAST

Джулия Станев помогна на Маркет да се класира за финала на турнира на конференцията BIG EAST в американското колежанско първенство по волейбол.

Тимът на Том Мендоса победи Де Пол с 3:1 (25:23, 25:13, 19:25, 25:13) в полуфинала в Омаха, Небраска.

Дъщерята на български олимпиец помогна на Маркет да спечели титла в САЩ

Централната блокировачка от български произход игра и в четирите гейма и завърши със 7 точки по официалния протокол. Станев реализира 5 от 14 атаки без грешка (35,7% ефективност в атака) и участва в 4 блока, колкото записа и съотборничката ѝ Моли Уелге. В края на първия гейм, при 21:23, Станев подаде на Ема Паркс за точката, с която Маркет започна серията си от четири поредни разигравания и обърна до 25:23.

В четвъртия гейм Станев отбеляза точка в атака и направи блок с Луанна Маркус в серията, с която Маркет се откъсна от 2:2 до 8:2. Карсън Тайлър бе най-резултатна в мача с 24 точки, включително 3 аса, а за Де Пол Кендъл Тими завърши с 20 точки.

Станев е дъщеря на Иван Станев, който представя България в гребането на Олимпийските игри в Сеул през 1988 г. Самата тя израства във волейбола в Италия и играе в Серия А2, преди да продължи кариерата си в САЩ.

На финала Маркет ще срещне Крайгтън, с който си подели първото място в редовния сезон. Двубоят е насрочен за 22 ноември от 21:00 часа българско време, а победителят получава директна квота за турнира на NCAA.

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