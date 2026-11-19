Дъщерята на български олимпиец помогна на Маркет да спечели титла в САЩ

Италианската волейболистка от български произход Джулия Станев завърши силно последния си домакински мач за Маркет — с 6 блока и 2 точки от атака и помогна на отбора си да победи Сейнт Джон с 3:0 и да си осигури дял от титлата в редовния сезон на конференцията BIG EAST в колежанското първенство на САЩ - NCAA. За университета това е 5-а такава титла, колкото има и Крайгтън.

Мачът беше специален за 22-годишната централна блокировачка и по още една причина: преди първия съдийски сигнал Маркет почете своите състезателки в последния им домакински мач за сезона.

За Джулия вечерта завърши с трофей, силно представяне на мрежата и заслужени аплодисменти от публиката.

Зад фамилията Станев стои и българска спортна история.

Баща ѝ Иван Станев се е състезавал за България в гребането и участва на Олимпийските игри в Сеул през 1988 г., където заема 8-о място в осморкитe, а на Световното първенство през 1989 година в Блед (Словения) Иван Станев става шести отново с осморката на България.

Майка ѝ Димитрина също е тренирала лека атлетика, а сестра ѝ Алесия се състезава във фигурното пързаляне на ролкови кънки. Джулия е родена в района на Реджо Емилия и израства във волейбола в Италия, където играе и в Серия А2, преди да продължи кариерата си в американското студентско първенство.

Джулия Станев е с италианско и българско гражданство и през 2021 година името ѝ фигурира в списък на италианската федерация FIPAV за лагер по проекта за подбор на млади състезателки за националните гарнитури, но официално не изиграла нито един мач с екипа на “Скуадра адзура” и на практика би могла да се състезава за България, ако бъде повикана от селекционера Марчело Абонданца.

Маркет завърши редовния сезон с баланс 19 победи и 7 загуби, а в BIG EAST — 14:2, наравно с Крайгтън. Успехът срещу Сейнт Джонс донесе на отбора поне дял от конференционната титла.

В събота Джулия Станев и Маркет излизат срещу Де Пол в полуфинал на конференцията.

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