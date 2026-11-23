Локомотив (Мездра) надви дубъла на Етър

Локомотив (Мездра) победи във Враца, гостуващия му Етър II (Велико Търново) с 2:1. Срещата е от седмия кръг на Северозападната Трета лига. Стана двуостър мач. През първото полувреме, домакините уцелиха веднъж гредата и създадоха още две голови възможности. Същото сториха и след почивката. В 53-ата минута Калоян Ненчев от дубъла стреля от границата на наказателното поле, топката се удари в гредата и спря в мрежата на „железничарите“. Те направиха обрата в заключителните 20 минути. Първо Ивайло Тодоров изравни. В 85-ата минута, Стилян Спасов реализира победното попадение.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google