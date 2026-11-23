Частен чартърен полет връща Везенков и Милър-Макинтайър в България за мача с Дания

Президент на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов лично се е погрижил за пристигането на Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър за двубоя с Дания, този четвъртък в Арена София. Двете суперзвезди ще се приберат в България с частен чартърен полет, веднага след като техният Олимпиакос завърши мача си с Апоел (Тел Авив) в Атина. ЕВропейскияш шампион посреща израелците в двубой от 14-ия кръг на Евролигата.

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Това е първи мач за националния отбор на България в София од дълги години, а освен това е първи за Папазов начело на федерацията. Именно затова той е направил всичко възможно, като е осигурил 11 000 евро за полета на най-добрия играч в Европа и Коди. Така двете ни звезди още със ставането си сутринта ще бъдат заедно със съотборниците си о преди срещата с датчаните.

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По този начин двамата ще могат да пътуват веднага след клубния си ангажимент и да се включат навреме за подготовката за Дания. Милър-Макинтайър ще даде на националите още една възможност да ускорят играта и да създават позиции за стрелба, а самото присъствие на най-добрия играч в Европа Александър Везенков ще бъде особено ценно срещу организирана защита.

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