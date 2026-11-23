Треньорът на Реал Мадрид влезе в историята на испанския баскетбол

Главният треньор на Реал Мадрид Педро Мартинес записа името си в историята на Испанската лига с последния мач срещу Ховентут Бадалона.

С победата на Реал с 91:88 Мартинес стана треньорът с най-много ръководени мачове в историята на испанската лига – 1112, изпреварвайки рекорда на Айто Гарсия Ренесес от 1111.

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Този момент има голяма сантиментална стойност, тъй като Мартинес постигна този невероятен рекорд срещу Ховентут – отбора, в който започна кариерата си като главен треньор през 1990 г.

През кариерата си Мартинес е тренирал 12 различни отбора в Лига Eндеса: Ховентут Бадалона, Манреса, Балонсесто Саламанка, Гранада, Оуренсе, Гран Канария, Баскония, Естудиантес, КБ Жирона, Севиля, Валенсия и Реал Мадрид.

Испанският треньор отбеляза и своята 600-та победа и макар да изпревари Гарсия Ренесес по брой ръководени мачове, все още не го е изпреварил по брой спечелени мачове, тъй като пенсионираният треньор има 749 победи в кариерата си.

„Реал Мадрид“ под ръководството на треньора Мартинес не е загубил нито един мач в Лига АСБ през този сезон, като има девет победи, но стартът им в Евролигата беше по-труден, тъй като след 13 кръга отборът заема 9-то място с баланс 7-6.

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Снимки: Imago