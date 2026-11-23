Маями Хийт продължава победния си ход, удари и Оклахома Сити

Маями Хийт продължи впечатляващото си представяне в НБА и записа седми пореден триумф, след като надделя със 123:113 над състава на Оклахома Сити Тъндър в мач, белязан от отсъствието на ключови състезатели и в двата лагера. Големият герой за домакините бе Бам Адебайо, който се отличи със забележителен трипъл-дабъл от 24 точки, 15 борби и 12 асистенции.

За Адебайо това бе девети трипъл-дабъл в кариерата в срещи от редовния сезон, като центърът има и едно такова постижение в плейофите.

Bam Adebayo #1 option hoops vs Thunder: 24 PTS | 15 REB | 12 AST | 2 BLK | 8/11 FG https://t.co/YoiUKCKVR7 — Basketball Performances (@NBAPerformances) November 23, 2026

Пеле Ларсон изигра силен мач и допринесе с 21 точки за победата, Никола Йович добави 15, а Дейвиън Мичъл се отчете с 14. Общо седем баскетболисти на домакините завършиха с двуцифрен точков актив.

Pelle Larsson had his BEST game this season vs OKC 21 PTS - 5 AST - 3 STL - 9/14 FGM https://t.co/adbFK8LEiw — Heat Clips 🎬 (@MiamiClip) November 23, 2026

Двата тима бяха лишени от най-големите си звезди и бивши носители на приза за Най-полезен играч. Двукратният действащ носител на отличието Шей Гилджъс-Алекзандър пропусна първия си двубой за сезона за Оклахома Сити поради разтежение във врата и травма в долната част на гърба. По подобен начин Маями бе без Янис Адетокунбо, който също отсъстваше за първи път през кампанията заради проблем в слабините.

Nikola Jovic looked comfortable vs OKC 15 PTS - 8 REB - 1 STL - 1 BLK - 50 FG% https://t.co/CqdZEINDJk — Heat Clips 🎬 (@MiamiClip) November 23, 2026

Тъндър, които имат сериозни проблеми с контузени състезатели от началото на шампионата, разполагаха само с девет налични играчи, като трима от тях са с двупосочни договори. Въпреки това гостите се бориха до самия край. След като изоставаха с 20 точки в началото на последната четвърт, те съкратиха дистанцията след серия от 33:23 в заключителните десет минути и половина. Най-резултатен за тима бе Бенет Стърц с 21 точки, Джаред Маккейн добави 20, Аджай Мичъл реализира 17, а Джош Дикс се отчете с 13.

DAVION MITCHELL COOKS AJAY MITCHELL https://t.co/eFdpb4oUbe — Heat Central (@TheHeatCentral) November 22, 2026

С този успех Маями стана едва четвъртият отбор в историята на лигата, който подобрява баланса си до 10-6 (или по-добър) в първите 16 мача след кошмарен старт с 0-4. Преди тях това са правили единствено Далас (12-4 през сезон 2006/07), Оклахома Сити (10-6 през 2018/19) и Сакраменто (10-6 през 2022/23). Освен това Хийт изравниха най-дългата си победна поредица след серията от 13 успеха в началото на 2017 година, като оттогава насам са постигали подобна серия от седем поредни победи в още три случая.

HOOPSCOPE THUNDER MVP OF THE GAME 🏆 🟠 BENNETT STIRTZ • 21 Points • 3 Rebounds • 5 Assists • 0 Steals • 0 Blocks • 32 Minutes Stirtz stepped up in a big way, leading Oklahoma City with an impressive scoring performance despite the loss! https://t.co/vcESUYqMne — HoopScope (@HoopScopeNBA) November 23, 2026

В следващия си двубой Оклахома Сити гостува на Индиана в понеделник, докато за Маями предстои визита на Филаделфия в сряда.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/