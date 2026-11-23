Маями Хийт продължи впечатляващото си представяне в НБА и записа седми пореден триумф, след като надделя със 123:113 над състава на Оклахома Сити Тъндър в мач, белязан от отсъствието на ключови състезатели и в двата лагера. Големият герой за домакините бе Бам Адебайо, който се отличи със забележителен трипъл-дабъл от 24 точки, 15 борби и 12 асистенции.
За Адебайо това бе девети трипъл-дабъл в кариерата в срещи от редовния сезон, като центърът има и едно такова постижение в плейофите.
Пеле Ларсон изигра силен мач и допринесе с 21 точки за победата, Никола Йович добави 15, а Дейвиън Мичъл се отчете с 14. Общо седем баскетболисти на домакините завършиха с двуцифрен точков актив.
Двата тима бяха лишени от най-големите си звезди и бивши носители на приза за Най-полезен играч. Двукратният действащ носител на отличието Шей Гилджъс-Алекзандър пропусна първия си двубой за сезона за Оклахома Сити поради разтежение във врата и травма в долната част на гърба. По подобен начин Маями бе без Янис Адетокунбо, който също отсъстваше за първи път през кампанията заради проблем в слабините.
Тъндър, които имат сериозни проблеми с контузени състезатели от началото на шампионата, разполагаха само с девет налични играчи, като трима от тях са с двупосочни договори. Въпреки това гостите се бориха до самия край. След като изоставаха с 20 точки в началото на последната четвърт, те съкратиха дистанцията след серия от 33:23 в заключителните десет минути и половина. Най-резултатен за тима бе Бенет Стърц с 21 точки, Джаред Маккейн добави 20, Аджай Мичъл реализира 17, а Джош Дикс се отчете с 13.
С този успех Маями стана едва четвъртият отбор в историята на лигата, който подобрява баланса си до 10-6 (или по-добър) в първите 16 мача след кошмарен старт с 0-4. Преди тях това са правили единствено Далас (12-4 през сезон 2006/07), Оклахома Сити (10-6 през 2018/19) и Сакраменто (10-6 през 2022/23). Освен това Хийт изравниха най-дългата си победна поредица след серията от 13 успеха в началото на 2017 година, като оттогава насам са постигали подобна серия от седем поредни победи в още три случая.
В следващия си двубой Оклахома Сити гостува на Индиана в понеделник, докато за Маями предстои визита на Филаделфия в сряда.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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