Сръбската баскетболна федерация осъди думите на Ибон Наваро преди мачовете на националния отбор

Сръбската федерация по баскетбол осъди изказване на треньора на Цървена звезда Ибон Наваро преди световните квалификации срещу Литва и Италия. Испанецът заяви, че ще разчита на сръбските си баскетболисти за клубния мач във вторник. От федерацията му отговориха, че националният селекционер вече се е съобразил с ангажиментите на белградския тим.

Спорът започна след победа на Цървена звезда във вътрешното първенство, когато Наваро бе попитан кои от играчите му ще се присъединят към националния отбор.

„Кой плаща на играчите? „Цървена звезда“ е приоритетът. Нашият приоритет е вторник“, отговори испанския специалист.

Наваро обясни, че след мача играчите могат да се присъединят към състава на Сърбия, а селекционерът ще прецени колко минути да им даде.

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„Не можем да подбираме отбора си въз основа на националния отбор. Това би било безотговорно“, добави треньорът.

Федерацията определи думите му като „неумели, неподходящи и неуважителни“. В отговор на въпроса кой плаща на играчите тя посочи, че сръбската държава оказва значителна финансова подкрепа на баскетболистите и треньорите на Цървена звезда.

От федерацията подчертаха още, че селекционерът е взел предвид програмата на клуба и е поискал само част от сръбските му играчи. Според тях Наваро, който разполага и с 13 чужденци, трябва да прояви по-голямо разбиране към желанието на националния отбор да излезе с най-добрия си състав.

Сърбия гостува на Литва на 26 ноември, а на 29 ноември приема Италия в Белград. Четири мача преди края на квалификациите сърбите са втори в група J с шест победи и две загуби.

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